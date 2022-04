Taglio capelli estate 2022, le star dettano la moda | Ecco tutti i segreti per l’acconciatura del momento

Vi è un taglio di capelli preciso che molte ragazze prediligono per la primavera-estate 2022. Vediamo di quale si tratta.

Di anno in anno le mode cambiano, ma non solo per gli abiti, anche quelle inerenti l’acconciatura. Specie le donne sono sempre alla ricerca del nuovo taglio di capelli e ve n’è uno, in particolare, che è adatto all’estate 2022. Ad utilizzarlo sono molte modelle e alcune celebrità, che lo hanno reso immediatamente emulabile dalle teenager e dalle sorelle maggiori.

Si tratta di un’acconciatura che proviene dagli anni ’90, emulabile alle Spice girls o, meglio ancora, al manga di Sailor Moon. A prendersi la responsabilità per un nuovo look, ovviamente, è il parrucchiere di fiducia, sempre informato sui nuovi modelli da eseguire. Questo tipo di acconciatura è già molto richiesta ed è pronta a spopolare sulle spiagge nostrane. Non vi è la necessità di un taglio di forbice, che spesso risulta traumatico.

Ogni tipo di capello, dai ricci ai lisci, è adatto a suddetta modalità. Insomma, basta giocarci un po’ e si da una rinnovata all’aspetto fisico. A volte, non vi è neanche il bisogno di andare dal parrucchiere per poter effettuare questa nuova pettinatura, ma è necessario armarsi di pazienza e voglia di creare questo tipo di ritorno al passato.

L’acconciatura che spopolerà nell’estate 2022

A lanciare questa moda è stata Emma, la famosa cantante delle Spice Girls. Le sue fan hanno immediatamente preso spunto dalla sua messa in piega, per poterla mostrare in giro fra le amiche. Si tratta delle famose space buns, che danno una grande ringiovanita all’aspetto delle donne che le utilizzano.

Crearle è molto semplice, dato che sono due crocchie posizionate nella parte posteriore della testa. In pratica, si tratta di due codini laterali. Per realizzarli si deve dividere la chioma con una riga centrale, che formi due parti perfette. Bisogna arrotolare i capelli e fermare gli chignon con degli elastici e delle forcine. Per dargli un tocco in più, si possono aggiungere anche dei nastri in tinta con l’abbigliamento.

Si possono portare sia alti che a metà altezza. L’importante è creare i due chignon, per lasciare il resto della chioma libero. Negli anni ’90 erano soltanto le donne ad utilizzarli, ma oggi li notiamo anche nelle acconciature maschili. Infatti, ad indossarli è stato anche il cantante Justin Bieber, mentre in Italia li abbiamo visti in testa all’influencer Chiara Ferragni.