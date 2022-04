Casa Ferragni: la novità che non passerà di certo inosservata | Le immagini sorprendenti

Una novità assoluta è avvenuta in casa Ferragni. Scopriamo insieme cos’è successo di così importante.

Loro sono famose nel nostro paese, soprattutto, grazie all’Influencer Chiara, ma tutte e tre le sorelle si stanno facendo spazio nel mondo dello spettacolo. Una delle Ferragni, specialmente, sta passando un periodo molto florido a livello professionale e tutta Roma sembra se ne stia accorgendo, oltre che i suoi follower. Infatti, ha postato un’immagine sul suo profilo di Instagram, che secondo lei è indimenticabile.

Chi non conosce oggi giorno Chiara, la compagna di Fedez? Penso quasi tutti coloro che hanno una connessione e uno smartphone. La sua avvenenza e la sua bellezza le hanno permesso di piacere alla gran parte delle persone che la vedono.

Ma anche tanta intelligenza nel saper mettere le cose al punto giusto e al momento adatto. Ultimamente, si è fatta notare, soprattutto, sulla serie di Amazon Prime Ferragnez, dove racconta la sua famiglia.

Lei ha aperto una linea di cosmetici molto nota e sembra essere seguita a ruota da una delle sorelle, Valentina. Quest’ultima è un’ideatrice di gioielli e, nel tempo, si sta facendo sempre più spazio.

Infatti, gestisce lo studio Valentina Ferragni, che si occupa di moda, in tutte le sue sfaccettature. Una grande novità la sta mostrando nella capitale d’Italia sempre più in voga fra le altre concorrenti, ora sta a lei cavalcare l’onda del successo.

La novità assoluta di Valentina Ferragni

Tramite un post sul suo profilo di Instagram, la ragazza ventottenne ha deciso di condividere una novità assoluta, che le sta donando parecchia gioia. Lei vanta più di 4 milioni di follower, quindi è divenuta un’influencer a 360 gradi.

Il seguito che ha lo deve alla sua bellezza e al suo grande e talentuoso ingegno, che la sta ripagando delle tante fatiche e dell’impegno profuso sul settore in cui sta operando.

La didascalia al fianco della foto che ha reso pubblica dice: “guardate la finestra della Rinascente”. Secondo la stessa, il suo sogno sta diventando realtà. La foto mostra la vetrina della nota marca di grandi magazzini.

L’immagine la inquadra di fronte alla vetrina di una delle catene di Roma. Qua si vede il suo nome esposto in nero, con un sottofondo rosa. Infine, ringrazia tutti per il supporto che le hanno dato per l’iniziativa.