È morto uno dei più grandi imprenditori italiani | Il suo prodotto è conosciuto in tutto il mondo

Ci ha lasciati uno degli imprenditori più conosciuti d’Italia e all’estero. Vediamo chi è e che prodotto ha esportato nel mondo.

Una cattiva notizia ha colpito il Made in Italy, dato che è arrivata la morte di un imprenditore molto noto nel mondo. Il prodotto da lui creato è conosciuto a livello internazionale e tutt’ora è molto acquistato da parte dei consumatori.

Il fatto è avvenuto sabato mattina, quando l’uomo di 81 anni ha dato il suo ultimo respiro. Insieme ai fratelli, guidati dal padre, era riuscito a rendere famoso nel mondo ciò in cui aveva sempre creduto. La moglie Daniela ed i tre figli hanno emesso una nota in suo ricordo: “Era un imprenditore lungimirante e un uomo molto brillante”. Da come fanno sapere, “ha dedicato tutta la sua vita alla propria famiglia e allo sviluppo dell’azienda”.

Quando ha preso lui le redini del marchio che porta il nome di famiglia, è riuscito a farlo crescere a livello internazionale. Insieme ai suoi cari, anche tutti i dipendenti si stringono nel cordoglio. Lo Prendono da esempio come uomo ricco di classe, di onestà e responsabilità. Nel 1945 è stato fondato il marchio, poi, però, la formula ad “anice stellato” è riuscita a differenziarsi dalle altre.

L’imprenditore e il suo prodotto

L’uomo ha preso in mano un timbro che tra gli anni ’50 e ’60 era già divenuto molto conosciuto. Dal film “La dolce vita” di Fellini in poi, il successo è divenuto estremo. Infatti, il liquore all’anice, offerto nei locali di via Veneto, come mostrano le riprese, è divenuto famoso e molto ricercato. In più, si aggiungeva nel bicchiere un chicco di caffè, definendolo “liquore con la mosca”.

Nel 1959, si da vita al primo stabilimento di grande produzione. Negli spot radiofonici e televisivi vi sono personaggi molto acclamati nel mondo dello spettacolo. Fra i tanti, ricordiamo Carlo Giuffré, Veruska, Paolo Stoppa, Adriano Panatta, Mario Andretti. E bene sì, parliamo proprio della famosa sambuca.

Ci lascia, quindi, Antonio Molinari, figlio di quell’Angelo Molinari fondatore della Sambuca di Civitavecchia. Ma non è l’unico liquore ad aver avuto un enorme successo. Infatti, l’azienda è produttrice anche di limoncello, gin, grappe e vodka. Un colpo al cuore per gli amatori e anche per la città in cui ha fondato il prestigioso marchio.