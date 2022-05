Se vi fa male e vi gira spesso la testa non sottovalutate il problema | Potreste avere questa malattia

Frequentemente capita di avvertire un senso di malessere diffuso accompagnato da vertigini e mal di testa. Attenzione a non sottovalutare questi semplicissimi sintomi che possono nascondere una malattia ben più grave. Ecco quando è necessario rivolgersi ad un medico.

Con il cambio di stagione molto spesso il nostro fisico ne risente; diventiamo irritabili e ci sentiamo spesso stanchi e affaticati. Capita che insorgano alche altri disturbi ai quali dobbiamo riservare un’attenzione in più. Possono fischiare le orecchie, si possono avvertire frequenti capogiri e gli attacchi di mal di testa possono diventare sempre più frequenti.

E’ bene, in questi casi, rivolgersi ad uno specialista in modo che si possa intraprendere un percorso di indagine volto a scongiurare anche gravi complicanze. C’è la possibilità infatti che questi segnali nascondano qualcosa di ben più grave; è necessario, quindi, intervenire in tempo per prevenire e arginare il problema.

Occhio a come si presentano questi disturbi

Stiamo parlando di una patologia che si accompagna anche a problemi alle ossa. I dolori alla testa possono essere ricondotti ad un anomalo ingrandimento delle ossa del cranio che andrebbero a spingere sulle nervature. Ecco perché è di fondamentale importanza notare se ai mal di testa si associano anche dolori alle ossa e alle articolazioni.

La sensazione diffusa è anche di rigidità e gonfiore fino a sfociare in un fastidiosissimo formicolio alle estremità del corpo. Questa patologia è più frequente in individui intorno ai quarant’anni di età. In quel periodo si può iniziare a soffrire per un accrescimento della struttura ossea che però porta ad un indebolimento della composizione degli arti.

Sembra essere simile all’osteoporosi, ma sussiste una differenza sostanziale. Mentre nella prima si soffre per una carenza di Calcio, in questa patologia la predisposizione alle frequenti fratture é causata da un eccessivo accumulo di questo componente chimico.

Il morbo di Paget, è fondamentale la diagnosi precoce

Attenzione, quindi, ai primi campanelli d’allarme perché potrebbero nascondere il morbo di Paget. È una malattia molto importante che, però, se presa in tempo, può essere contrastata. Chi è affetto da questo morbo soffre di intensi dolori alle ossa, frequente sensazione di perdita dei sensi e forti attacchi di emicrania.

La difficoltà nel diagnosticare questa patologia risiede nel fatto che alcuni dei suoi sintomi sono veramente molto comuni e quindi possono essere erroneamente scambiati per fenomeni fisiologici conseguenti ad elevati livelli di stress o affaticamento fisico.

È quindi fondamentale rivolgersi ad un medico che, a seguito di indagini specifiche e dopo averci sottoposto alle giuste analisi potrà definire in maniera precisa la nostra situazione fisica e aiutarci a curarci nel migliore modo possibile.