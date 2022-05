Regina Elisabetta, condividere un pasto con lei non è semplice | Ecco i divieti imposti da sua Maestà

Avere la possibilità di incontrare la Regina Elisabetta può essere un grande onore, ovviamente non possibile a tutti. Se questo dovesse accadere, però, ci sono regole rigide da rispettare.

La famiglia reale inglese suscita sempre grande ammirazione anche in molti nostri connazionali, interessati a sapere gli ultimi risvolti di quello che accade a corte e dintorni. Anche per loro, come in molte altre realtà meno importanti, i dissapori e le delusioni sentimentali non mancano.

Basti pensare, ad esempio, a quanto era accaduto anni fa a Lady Diana, poco considerata dai suoi stessi parenti e idolatrata da chi aveva avuto anche solo la possibilità di vederla da lontano. Non va molto meglio nemmeno recentemente, in seguito alla decisione di Harry di abbandonare i suoi doveri da principe per seguire la moglie Meghan Markle negli Stati Uniti.

A Buckingam Palace e negli altri castelli dei Windsor possono però accedere solo un gruppo rispetto di persone. Come è facile immaginare, chi ha questa possibilità è chiamato a seguire una rigida etichetta, proprio quella che stava stretta all’ex attrice americana. Gli obblighi da rispettare riguardano anche l’alimentazione, su suggerimento della Regina Elisabetta. Soprassedere a questo è praticamente impossibile.

La Regina Elisabetta e gli obblighi da rispettare a tavola: cosa devono fare gli ospiti

Tutti noi in genere siamo abituati a seguire soprattutto i nostri gusti quando dobbiamo scegliere cosa mangiare. Questo, però, non accade se si ha la possibilità di fare un pranzo o una cena con la Regina Elisabetta d’Inghilterra, o almeno vale solo in parte.

Chi ha avuto modo di essere presente a corte o di lavorare per i Windsor sa bene come sia importante rispettare alla lettera le prescrizioni della sovrana. Nonostante abbia già compiuto 96 anni, lei è particolarmente rigida e non ammette alcun sgarro alle sue regole.

In genere si cerca di mantenere il massimo riserbo sulle sue prescrizioni, ma a volte abbiamo la possibilità di venire a conoscenza di alcuni dettagli grazie a chi conosce bene lei e i suoi familiari. Questo è accaduto, ad esempio, con la testimonianza di Darren MacGrady, ex chef a palazzo.

Un divieto a cui lei tiene particolarmente riguarda i molluschi: questo tipo di pesce non è ammesso a tavola e per un motivo ben preciso: c’è il rischio che qualcuno, magari non sapendolo, possa andare incontro a intossicazioni. E’ meglio quindi muoversi in via preventiva.

Ci sono veti anche per il fois gras, ma questa scelta deriva dall’amore per gli animali che ha da sempre il Principe Carlo. Non è però finita qui: non è concesso inoltre nemmeno mangiare la pasta la sera. Anche questa decisione ha una motivazione ben precisa; si sa infatti quanto possa essere complicato per molti digerire i carboidrati la sera, quindi meglio dirottarsi su verdure e pesce grigliato.

Il rispetto per lei è inoltre imprescindibile anche quando ci si trova a tavola. Se lei posa la forchetta e smette di mangiare anche solo per qualche minuto, lo stesso deve fare anche chi si trova con lei.