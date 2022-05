Veronica Gentili, a lei piace farlo così | Il video inaspettato della giornalista

La famosissima giornalista di Rete4 Veronica Gentili ha pubblicato un post sui social che la ritrae in un momento della sua vita privata. Ha voluto condividere quegli attimi di pura felicità con il suo pubblico che, a giudicare dai commenti, sembra aver gradito.

E’ un’apprezzatissima giornalista e conduttrice televisiva. Veronica è in onda tutte le settimane su rete quattro al timone di Controcorrente e su Italia uno per la trasmissione Buoni o Cattivi. Ha un passato da attrice, ma oggi la Gentili si è completamente dedicata al mondo del giornalismo.

Veronica Gentili, la sua carriera dal cinema al giornalismo

Forse in pochi conoscono il passato da attrice impegnata di teatro; il suo debutto è stato addirittura al Gigi Proietti Globe Theater durante il quale interpretava un personaggio dell’opera Otello di William Shakespeare.

Nel 1999 ha recitato anche nel grandioso successo di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai. Dopo quella esperienza seguono poche altre apparizioni come attrice. Veronica Gentili decide, infatti, di dedicarsi completamente al giornalismo e nel 2015 interrompe definitivamente l’impegno nel mondo del cinema. Diventa, grazie alla sua bravura, una delle firme più conosciute in Italia e dopo poco sbarca anche in televisione.

La sua carriera conosce un’ascesa repentina e nel 2020 riceve l’importante premio di Sulmona di giornalismo. Ma non è tutto! La sua eccezionale bravura e il suo talento nella scrittura, le permettono di essere inserita nella prestigiosissima lista stilata da Forbes sulle 100 donne più di successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata Veronica è molto attenta e cerca di mantenere stretto riserbo sulla sua vita sentimentale. Dalle pochissime notizie trapelate si sa solo che è impegnata con un uomo che lavora nel mondo dello spettacolo come sceneggiatore cinematografico.

Veronica condivide con i suoi fan un momento della sua vita privata

Nonostante sia molto attenta alla sua privacy Veronica ha deciso con il suo ultimo post di coinvolgere i suoi follower in un momento molto privato. Pubblica una serie di foto e dei video nei quali Veronica è ritratta mentre si lascia andare ad un gesto di pura libertà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Durante una gita in un bosco, approfittando del giorno di riposo dai suoi impegni lavorativi, Veronica decide di passare un torrente incontrato durante il cammino; la giornalista probabilmente nutre il desiderio di sentirsi in stretto contatto con il territorio circostante ed è per questo che si libera delle scarpe da trekking e attraversa il passaggio completamente scalza.

Una sensazione che le deve aver apportato una straordinaria energia. Sembra felice e si sofferma per più di qualche istante tra le acque limpide del torrente. Una bella occasione per ritrovare l’equilibrio fisico e mentale molto spesso affaticato dal continuo stress lavorativo.