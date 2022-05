Maria De Filippi, com’era la sua vita prima del successo | Il retroscena inaspettato

Nota conduttrice, volto di alcune delle trasmissioni più popolari della Mediaset, Maria De Filippi prima di raggiungere la notorietà sognava di fare tutt’altro.

Maria De Filippi è uno dei volti più conosciuti della televisione. Conduttrice, autrice e produttrice, è salita alla ribalta all’inizio degli anni novanta.

Il suo esordio in televisione risale al 1992, anno in cui ha iniziato a condurre il talk show Amici in sostituzione di Lella Costa. Presto è diventata anche autrice della trasmissione che, grazie alla sua conduzione, è stata premiata con un Telegatto nel 1995 e nel 1996 come “miglio trasmissione di intrattenimento con ospiti”.

La De Filippi è riuscita così ad affermarsi sul piccolo schermo e, col passare degli anni, ha lanciato tante altre trasmissioni destinate a diventare un successo.

Il successo con Mediaset e la storia d’amore con Maurizio Costanzo

Nel 1996 è stata la volta di Uomini e donne. La trasmissione ha riscosso una grande popolarità e la notorietà della conduttrice è aumentata notevolmente. Nel 1997 ha vinto un Telegatto come “personaggio femminile dell’anno”.

All’inizio del duemila ha lanciato C’è posta per te, seguito da Saranno famosi – il cui nome è stato cambiato a partire dalla seconda stagione in Amici di Maria De Filippi. Tra gli altri programmi presentati dalla De Filippi, possiamo indicare Temptation Island e Tu si que vales, anch’essi molto popolari tra gli spettatori.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della conduttrice, è nota a tutti la sua storia d’amore con il giornalista e collega Maurizio Costanzo. Sposati dal 1995, sono una delle coppie televisive più conosciute. Nel 2004 hanno adottato Gabriele, il quale era stato preso in affido due anni prima.

La rivelazione sul passato

Invitata come ospite nella trasmissione Domenica In con Mara Venier, la De Filippi si è aperta raccontando alcuni retroscena della sua vita. La conduttrice ha rivelato che, prima di debuttare in televisione, sognava di intraprendere tutt’altra carriera.

Dopo aver finito il liceo, si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia, con una specializzazione in Scienza delle Finanze. Il suo sogno era di entrare in Magistratura ed ha anche tentato il concorso.

“Una volta sola perché mia madre mi concesse un solo tentativo” ha spiegato durante l’intervista, aggiungendo che sua madre era una donna “molta concreta nella vita”. Le aveva permesso di tentare con la Magistratura ma, in caso di fallimento, sarebbe dovuta andare a lavorare. E così è stato.