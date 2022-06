Riconoscete la bambina in foto? Oggi è la regina della televisione e ha ancora quello splendido sorriso

Uno dei volti più amati del piccolo schermo, ci accompagna ormai da decenni. Lo sguardo e il sorriso sono gli stessi

Questa volta non è così difficile. A volte vi proponiamo foto dei nostri divi preferiti da bambini ed è davvero difficile riconoscerli oggi, che sono uomini e donne adulti. Ma questa volta, dobbiamo ammetterlo, è più semplice del previsto, perché lo sguardo e il sorriso di questa bimba lasciavano già intravedere la donna che sarebbe diventata.

Un caschetto, capigliatura tipica tra gli anni ’50 e gli anni ’60. Eh già, perché la nostra bimba è nata proprio nel 1950. Oggi, quindi, ha 70 anni ed è una delle donne più amate della televisione italiana. Siamo certi che avete già capito.

Del resto, ci accompagna nella nostra vita ormai da diversi decenni. Quegli anni in cui ha raggiunto il successo. Attrice, soprattutto negli anni tra gli anni ’70 e ’80. Tra i film in cui ha recitato, “Cattivi pensieri” di Ugo Tognazzi, “Night Club” di Sergio Corbucci, “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Nanni Loy.

Sposata da circa 15 anni con il produttore Nicola Carraro. Nipote del celebre editore italiano Angelo Rizzoli. Un imprenditore che ha fatto la storia dell’editoria del nostro Paese. Prima ancora che all’editoria, Carraro si è dedicato alla produzione cinematografica con la sua Vides S.p.A..

Ma è stato anche assistente del grande giornalista Enzo Biagi assunto alla Rizzoli come direttore editoriale dei periodici. Importante anche la sua attività con la casa editrice Sperling & Kupfler. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Suvvia, è semplicissimo!

La zia più amata d’Italia

Ma, ovviamente, di Mara Venier! Uno dei volti più popolari e apprezzati della televisione italiana. Mara Venier deve molto a “Domenica In”. E a “Domenica In” ha dato moltissimo. Da questa foto in bianco e nero si poteva già intuire la forza e la vitalità della Mara Nazionale. Una zia per tutti gli italiani, come ama spesso definirsi.

Nel 1984 ha sposato l’attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1987. Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997 e una più breve con l’attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

La vita di Mara è certamente appagante. Il successo in tv è tuttora attuale. E sui social, spesso mostra anche la vita familiare con Nicola Carraro, ma anche con i nipotini. Post e video sempre molto divertenti. Insomma, non c’è di certo insoddisfazione per la Mara nazionale. Già da piccola era possibile capire la sua gioia di vivere, che ci trasmette da diversi decenni attraverso gli schermi.