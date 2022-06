Squid Game: dalla finzione alla realtà | Ecco le caratteristiche necessarie per partecipare al gioco “mortale”

La serie Squid Game, resa disponibile su Netflix a partire dallo scorso anno, è diventata una delle più seguite in tutto il mondo. Presto, il gioco di sopravvivenza mortale diventerà realtà.

Squid Game è diventata una delle serie più popolari degli ultimi tempi. Distribuita dalla piattaforma Netflix a partire dallo scorso anno, ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo diventando un fenomeno culturale.

Scritta da Hwang Dong-hyuk nel 2008, l’autore per molti anni ha avuto difficoltà nel trovare un produttore disposto a finanziare il suo progetto, fino all’incontro con Netflix.

La trama

I protagonisti della serie Squid Game, rimasti ormai senza speranze, partecipano ad un gioco mortale di sopravvivenza.

Dei 456 partecipanti solamente uno potrà aggiudicarsi i 45,6 miliardi di won in palio. Chi non riesce a superare le prove è destinato ad essere ucciso e, ad ogni morte, il montepremi aumenta.

La serie evidenzia le disparità socio-economiche nella Corea del Sud. Sono le difficoltà ed il disagio in cui vivono i giocatori a spingerli ad accettare di partecipare al gioco cruento in cui rischiano di perdere la vita.

Squid Game Challenge: la serie diventa un reality

Presto Squid Game diventerà realtà. Netflix è alla ricerca di oltre 400 concorrenti, pronti per mettersi alla prova affrontando le sfide del gioco. A rendere il tutto ancora più interessante ci saranno 4,56 milioni di dollari in palio.

Secondo le fonti, sono aperti i casting per trovare giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Questi potranno partecipare a Squid Game – The Challenge, il nuovo reality show di Netflix. Per farlo, è necessario possedere i seguenti requisiti.

I partecipanti devono avere almeno 21 anni e dare disponibilità per 4 settimane durante le quali si svolgeranno le riprese del reality show, previste per l’inizio del 2023. Inoltre è fondamentale avere un passaporto valido, che consenta di viaggiare in tutte le località.

Importante è anche avere una buona conoscenza della lingua inglese. Infine, non possono candidarsi i dipendenti di Netflix – e delle altre compagnie del gruppo – ed i loro parenti.

È possibile candidarsi sul sito squidgamecasting.com, scegliendo tra il casting americano, quello inglese ed uno per il resto del mondo. Insieme alla domanda, sarà necessario allegare un video della durata di un minuto nel quale si spiega per quale motivo si desidera partecipare al reality show, insieme a due fotografie recenti.

Come specificato sul modulo di iscrizione, non si tratterà di sfide semplici. Il gioco sarà impegnativo per i concorrenti ma, a differenza della serie, non ci sarà il rischio di ferirsi.