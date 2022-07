Bianca Atzei, il tatuaggio proprio lì la rende ipnotica | La foto incanta il web

Talento musicale che si manifesta fin da giovanissima, ma anche una sensualità innata. Ecco l’ultimo scatto di Bianca Atzei

Se hai una voce unica, tra le più importanti del panorama italiano, non puoi che essere apprezzata. Se poi, a 35 anni, sei anche una bellissima donna, allora riesci a incarnare un mix di qualità che ti rendono irresistibile al grande pubblico. Tutto questo è Bianca Atzei, cantautrice e donna dalla grande sensualità. Anche grazie a questo dettaglio che vi facciamo notare oggi…

Un talento musicale che inizia a palesarsi, in tutta la sua grandezza, già dai primi anni di vita. Bianca Atzei cresce ascoltando Whitney Houston e Mariah Carey, ma si appassiona anche alla musica anni ’60 di interpreti come Luigi Tenco, Patty Pravo e Sergio Endrigo.

E certamente questa formazione musicale di alto rango è ben percepibile nella musica e nell’arte della cantante milanese, che ormai è da anni lanciata sul panorama musicale italiano. Dove è davvero molto apprezzata in maniera unanime.

Dopo aver pubblicato alcuni singoli con l’etichetta Ultrasuoni tra il 2012 e il 2014, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015, con il brano “Il solo al mondo”, che ha anticipato l’uscita del suo album di debutto “Bianco e nero”, pubblicato nello stesso anno dalla Baraonda Edizioni Musicali, e al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo “Ora esisti solo tu”.

Per lei anche alcune partecipazioni televisive molto importanti. Dal 16 settembre al 4 novembre 2016 è concorrente della sesta edizione del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. In quell’edizione imita Rita Pavone, Anna Tatangelo, Loredana Bertè, Amy Winehouse, Ivana Spagna, Tina Turner, Giorgia e Malika Ayane. Alla fine del programma si classifica ottava.

Da novembre a dicembre 2017 rientra a far parte del cast della sesta edizione di Tale e quale show – Il torneo, in cui imita Emma, Noemi e Patty Pravo. Si classifica ancora una volta ottava. Nel 2018 partecipa alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, classificandosi seconda.

Il tatuaggio di Bianca Atzei

Particolarmente intenso l’ultimo anno e mezzo per Bianca Atzei. Il 5 febbraio 2021 esce in collaborazione con i Legno il brano John Travolta a cui segue, il 7 luglio dello stesso anno, Straniero. L’8 marzo 2022 esce il singolo Videogames, scritto da Danti, Diego Calvetti, Marco Rettani e Valeria Fusari, che anticipa l’album Veronica, pubblicato il successivo 29 aprile. Qui troviamo diversi duetti, tra i quali spicca quello con Arisa nella canzone Le stelle, firmato dalla stessa Bianca, assieme a Diego Calvetti e Marco Rettani.

Insomma, una carriera in grande evoluzione, quella di Bianca Atzei. Per questo, la 35enne nativa di Milano è sempre molto seguita anche sui social. Per via, inoltre, anche di una bellezza e di una sensualità che sono oggettive e sotto gli occhi di tutti.

In una delle ultime foto postate sul proprio seguitissimo profilo Instagram, infatti, la bella Bianca si mostra con un body di colore rosso passione e scarpe viola col tacco vertiginoso. E dalla scollatura notiamo un tatuaggio realizzato proprio tra i seni. Un dettaglio che non sarà sfuggito ai suoi tanti fan, che, infatti, apprezzano moltissimo.