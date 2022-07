Stash, il grave lutto che lo ha sconvolto | “Grazie a lui é iniziato tutto”

Famosi grazie alla vittoria nella quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ma devono ringraziare un’altra persona che non c’è più

I The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Oggi ci concentreremo proprio su Stash, che ha vissuto malissimo una perdita molto importante.

I The Kolors sono divenuti noti nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Durante la partecipazione al programma, il 3 maggio 2015 hanno pubblicato il singolo “Everytime”, che ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes, mentre il 19 dello stesso mese hanno pubblicato il secondo album in studio Out, che ha esordito al primo posto della classifica italiana degli album ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie.

Il 6 luglio del 2018 pubblicano il singolo “Come le onde”, in collaborazione con J-Ax. Mentre nel mese di ottobre viene annunciata la partecipazione del frontman Stash come professore e giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Un ritorno alle origini.

Ma non tutti sanno che il format di Maria De Filippi ha certamente fatto spiccare il volo ai The Kolors, ma che, in realtà, molto del successo il gruppo (e in particolare Stash) lo devono a un’altra persona. Che, purtroppo, venuta a mancare, ha lasciato un vuoto enorme.

Il lutto di Stash

E’ stato proprio Stash, nelle ore della scomparsa, a rendere noto il lutto tramite i propri profili social. “Sei stato l’inizio di tutto questo!” ha scritto in una storia Instagram, facendo commuovere i tantissimi fan, suoi e della band.

Circa tre anni fa, infatti, è venuto a mancare lo zio del frontman dei The Kolors: “Ciao, zio Jimmy! Grazie per averci insegnato a mantenere il sorriso, sempre…” ha scritto Stash. Stando al racconto di Stash, infatti, lo zio Jimmy ha seminato ciò che poi è germogliato con il grande successo dei The Kolors: “Per cui c’è una tristezza perché lui aveva regalato la prima chitarra al mio papà negli anni Settanta… per cui questo che abbiamo realizzato è anche suo” ha scritto Stash.

Infine, Stash ha postato la foto della chitarra che fu il regalo dello zio al padre senza la quale – scrive – “forse non saremmo qui”.