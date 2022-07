Sapete chi è questa bambina dagli occhi dolci? Oggi è una delle attrici comiche più famose in Italia

Il suo successo poteva già essere intuito da quello sguardo vispo e quel sorriso contagioso

Lo sguardo vispo. Il sorriso contagioso. Gli elementi per riconoscerla ci sono già tutti. Vediamo se riuscite a capire chi è questa bella bimba immortalata in una foto in bianco e nero. E’ una donna molto famosa e già da diversi anni sui nostri schermi.

Dal 2006 è fidanzata con il comico Angelo Pisani, con cui ha una figlia, Agata, nata nel 2010. Insieme al compagno Angelo Pisani nel 2020 sono a teatro con lo spettacolo “Finché social non ci separi”.

Proprio sui social abbiamo “pescato” questa foto che ritrae la nostra donna misteriosa da bambina. E’ stata lei stessa a pubblicarla tramite il proprio account Instagram ufficiale, che seguiamo sempre con grande interesse.

Questo perché la nostra donna misteriosa, pur essendo un’artista che ci fa sbellicare dalle risate, non ha mai perso la propria femminilità. Tutte caratteristiche che si potevano rintracciare già in questo scatto di una quarantina d’anni fa. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando?

La bimba misteriosa

Oggi 46enne, quella bimba nella foto in bianco e nero altri non è se non la bella e brava Katia Follesa. Come detto, è stata la stessa artista a pubblicare lo scatto tramite il proprio seguitissimo account Instagram ufficiale, scrivendo, semplicemente, “Piccola Katy”.

Iniziamo a conoscerla oltre 20 anni fa ormai. Nel 2001, infatti, compone il duo comico con Valeria Graci, che si chiama, appunto, “Katia e Valeria”. Poi, nel 2004 il duo fa parte del cast di Zelig off e Zelig Circus (Canale 5). Nel 2007 Katia e Valeria fanno parte del cast di Scherzi a parte, condotto da Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto su Canale 5. Nel 2008 il duo gira tre brevi spot come testimonial per alcuni importanti brand.

Nonostante il grande successo, nel febbraio 2012 il duo “Katia & Valeria” si scioglie. Da settembre dello stesso anno Katia conduce il programma televisivo Zelig Off con Davide Paniate. Nel 2012 appare nel film “Benvenuti al Nord”.

Ma la sua carriera prosegue a gonfie vele, anche come artista solista. Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Per lei non solo la televisione. Da settembre 2018 diventa speaker di R101, dove conduce un programma insieme ad Alvin. E ne siamo convinti, il suo successo poteva già essere intuito da quello sguardo vispo e quel sorriso contagioso.