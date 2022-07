Miss Claudia, gli scatti sono da infarto | “Scusate ma non ho finito..”

La meravigliosa Miss Claudia è come una sirena negli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Le sue foto in costume sono veramente da infarto.

Claudia Ruggeri, meglio conosciuta come Miss Claudia della trasmissione “Avanti un altro”, continua ad infiammare i social network con i suoi scatti. E adesso che è iniziata la bella stagione, non si sta assolutamente risparmiando.

Classe 1983, si è avvicinata al mondo dello spettacolo lavorando come modella. Ha debuttato sul piccolo schermo con il programma “Chiambretti C’è”, per poi recitare in un ruolo minore nel film “L’amore è bello finché dura” di Carlo Verdone.

L’incontro con Bonolis ed il successo ad “Avanti un altro”

Nel 2004 è entrata nel cast di “Domenica In”, dove ha avuto occasione di conoscere il celebre Paolo Bonolis. Un’esperienza che si è rivelata molto fortunata: dietro le quinte, infatti, ha incontrato il suo futuro marito Marco Bruganelli.

Fratello di Sonia Bruganelli e, di conseguenza, cognato di Paolo Bonolis, quest’ultimo è rimasto subito affascinato da Miss Claudia. Un giorno, la showgirl stava piangendo dopo essere stata lasciata dal suo ex fidanzato geloso. Marco le si è avvicinato, per consolarla, e tra i due è scoppiata la scintilla.

Dopo aver preso parte a “Domenica In”, ha continuato a collaborato con Bonolis ed è stata accolta con amore dalla famiglia del conduttore. Sempre nel 2004, ha preso parte a “Ciao Darwin” in qualità di ballerina, per poi partecipare allo scontro Umani vs Mutanti conquistando il pubblico con la sua sfilata finale in costume da bagno.

La consacrazione, per lei, è arrivata con l’ingresso nel cast di “Avanti un altro”. Miss Claudia è diventata la protagonista del “minimondo” della trasmissione ed il suo è uno dei personaggi più amati. La showgirl ha dimostrato di essere molto simpatica e perspicace, oltre che bellissima, facendo colpo sugli spettatori e riscuotendo un grande seguito anche online.

Lo scatto da sirena in mezzo al mare

Attualmente Miss Claudia ha oltre 1 milione di followers su Instagram, dove pubblica quotidianamente splendidi scatti che la mostrano in tutta la sua sensualità ed eleganza. Formosa ed affascinante, la showgirl è ormai una delle più seguite ed amate dai fan.

Lo scatto che vi proponiamo è stato condiviso da Claudia nelle scorse ore. Nella foto la showgirl sembra una sirena: immersa nell’acqua, con un bikini bianco che esalta le sue forme ed un paio di occhiali di sole da vera diva.

“Scusate ma non ho finito le foto del mare” ha commentato nel post: questa, senza dubbio, è un’ottima notizia per i suoi followers.