Vin Diesel, compleanno d’eccezione | Il cameriere è un noto volto della televisione

Il celebre attore americano ha compiuto 55 lo scorso 18 luglio. E guardate che cena si è voluto regalare…

Appena 55enne, Vin Diesel continua a essere un vero e proprio duro. In questo caso, però, non è lui l’unico protagonista. Qualcuno riesce a rubargli la scena. E non è di certo facilissimo…

E’ diventato famoso alla fine degli anni novanta per le sue apparizioni in diversi film hollywoodiani di successo tra cui “Salvate il soldato Ryan” (1998), “Pitch Black” (2000), “xXx” (2002) e soprattutto per la famosa serie di film “Fast & Furious”.

I due personaggi di Xander Cage e Dominic Toretto lo rendono un vero e proprio attore cult. Da molti considerato l’erede di Bruce Willis per quanto concerne i film d’azione. Dopo aver prestato la sua voce al doppiaggio del film d’animazione “Il gigante di ferro” (1999), Diesel recita un ruolo di maggior rilievo nel film “1 chilometro da Wall Street” (2000). Sempre nello stesso anno interpretò il personaggio del criminale spaziale Riddick in “Pitch Black” (2000), un film di fantascienza a basso budget ma divenuto un cult del genere. Nel 2001 interpreta Dominic Toretto in “Fast and Furious”, primo capitolo di una fortunata serie: il successo è grandissimo e Vin Diesel viene lanciato come superstar di fama mondiale. L’anno successivo è Xander Cage in xXx.

Nel 2003 interpreta il poliziotto Vetter nel film “Il risolutore” Il successo di “Pitch Black” fece sì che ne venisse prodotto un seguito, “The Chronicles of Riddick” (2004). Nel 2022, invece, lo troviamo nel cast di “Avatar – la via dell’acqua” di James Cameron.

Un cameriere d’eccezione

Su Instagram, infatti, abbiamo scovato un video che celebra il recente compleanno della star americana. Come detto, ha appena compiuto 55 anni. E per la sua festa, avvenuta il 18 luglio scorso, si è voluto regalare una cena in uno dei ristoranti migliori d’Italia.

Vin Diesel, infatti, si trova a Roma e decide di cenare da Antica Pesa, storico e rinomato ristorante di Francesco Panella, noto chef, ristoratore e conduttore televisivo. E’ lo stesso Panella a dedicare un breve video a Vin Diesel e a Helen Mirren, altra grande attrice del mondo di Hollywood presente all’evento. I due sono nella Capitale per le riprese del film “Fast X”.

“Happy Birthday @vindiesel! Per noi dell’@anticapesa è stato un piacere averti come ospite, insieme ad @helenmirren, e festeggiare il tuo compleanno ieri sera!” ha scritto Francesco Panella pubblicando il video. E dev’essere stato senz’altro un onore avere ospiti due personalità del genere. Un giusto riconoscimento a un’eccellenza tutta italiana.