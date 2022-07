Mercedesz Henger, tutte le sue curve in primo piano fanno il giro del web | Sembra una dea

Una gita in barca che si trasforma in un book fotografico. Possiamo ammirarla davanti, di dietro, di fianco, dall’alto…

“Appartieni al posto in cui ti senti libero” scrive su Instagram. Ma in pochi, probabilmente, avranno notato la didascalia di diverse foto in cui Mercedesz Henger è davvero da infarto. In barca con un bikini bianco che ne esalta le forme. Se volete deliziarvi gli occhi, questo è il posto giusto…

Mercedesz è figlia della famosa Eva Henger, con cui, comunque, ha un rapporto a volte conflittuale. Da lei ha preso, infatti, non solo i capelli biondi e la bellezza a dir poco indiscutibile. Ma anche un carattere forte, che non le manda a dire a nessuno.

Oggi 49enne, Eva Henger è una delle pornostar (oggi ex pornostar) più note della generazione successiva ai miti Moana Pozzi, Cicciolina e Selen. Di nazionalità ungherese, ma naturalizzata italiana, ha fatto fortuna soprattutto nel nostro Paese.

E’ ovviamente l’incontro con il futuro marito Riccardo Schicchi ad aprirle le porte nel mondo del cinema porno. Il debutto è del 1993, in un film in cui vediamo anche il celeberrimo Rocco Siffredi. Anche mentre si dedica al porno, comunque, sfila per diversi brand importanti della moda. Mercedesz è proprio figlia di quest’unione.

Tralasciando la lunghissima serie di film hard, vediamo Eva Henger anche in diversi film, non solo comici e non solo italiani. Qualche titolo: “Fantozzi – Il ritorno” (1996), “E adesso sesso” (2001), “Le barzellette” (2004), “Torno a vivere da solo” (2008). Ma vi sorprenderà sapere che la bella Eva Henger è anche nel cast del film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, nel 2002.

Mercedesz, bellissima col bikini bianco

Personaggio ormai molto famoso nella televisione italiana anche la figlia di Eva, Mercedesz Henger, oggi 30enne. Inutile dirvi che, anche lei, è bellissima come mamma Eva. E che deve la sua notorietà, oltre che a una serie di servizi fotografici spesso senza veli, anche alla partecipazione a reality come “L’isola dei famosi”.

Tra le due, i rapporti sono un po’ altalenanti. Eva è sempre stata molto critica con la figlia. E questo ha incrinato il loro legame, che ora, però, sembra migliorato. Oggi Mercedesz è una giovane donna che somiglia moltissimo a mamma Eva. Non solo per i capelli biondi e per le curve pericolose che accendono le fantasie di qualsiasi uomo. Ma anche per la sua capacità di essere disinibita. Per la sua voglia di provocare.

Come accade in uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio account Instagram ufficiale. Una gita in barca, un bikini bianco molto succinto che mostra il suo fisico invidiabile. E un vero e proprio book fotografico, dove possiamo ammirarla davanti, di dietro, di fianco, dall’alto. Insomma, non sappiamo qualche foto scegliere… C’è anche un video…