Bianca Atzei, per lei non è semplice | La sfida a cui ha preso parte è la più complicata della sua vita

Bianca Atzei, cantante dis traordinario successo molto nota ed apprezzata in tutta Italia. Ciò che si è trovata a dover fare di recente però non è minimamente semplice per lei. Di cosa si tratta.

Bianca Atzei. Uno di quei volti che ha sicuramente emozionato negli ultimi anni l’intera scena della musica italiana, grazie alla sua voce e al suo incredibile talento. Nata a Milano l’8 marzo 1987, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 con la canzone Il solo al mondo e nel 2017 con Ora esisti solo tu.

Una vita, oltre ad una carriera, dedicata alla musica. Fin da otto anni studia canto, ispirandosi fortemente a Whitney Houston e Mariah Carey. Fra i suoi ascolti, però, non mancano nemmeno brani anni ’60.

A causa di vari problemi di salute, non si diploma e a diciassette anni si iscrive al MAS. Per fortuna risolve tutto ciò che non va per le sue condizioni e a piccoli passi inizia a raggiungere il suo grande sogno.

Realizza sigle televisive e jingle pubblicitari. Ma, ovviamente, non gli basta. Tanto, troppo talento per non alzare il proprio livello. E infatti, qualche anno dopo pubblica il suo primo album Bianco e nero.

Collabora con artisti del calibro di Gigi D’Alessio e J-Ax, ma anche Loredana Bertè. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata insieme qualche anno fa a Max Biaggi, fuoriclasse delle due ruote.

Attualmente è legata sentimentalmente a Stefano Corti, che possiamo vedere molto spesso a Le iene. Ha fatto anche il comico in passato, come abbiamo notato pure di recente.

Bianca Atzei, è difficilissimo per lei: il post social

Bianca Atzei e Stefano Corti, una coppia che ormai dura da tempo. Purtroppo, i due hanno perso un bambino, ma ciò non li ha mai allontanati l’uno dall’altra e continuano così la loro vita innamorati e insieme.

E a proposito, sul profilo Instagram di lui è apparso un doppio video in cui spiega, in maniera chiaramente ironica, come prendere una pasticca di qualsiasi tipo. Un tutorial che introduce poi a quel che vedremo in seguito.

Ovvero, la bella Bianca che fa una difficoltà tremenda pure con l’acqua a ingoiare la pastiglia di cui ha bisogno. Un modo carino, come ce ne sono stati e ce ne saranno tanti altri in futuro, di prendersi in giro fra partner: Stefano, possiamo dire, ci riesca benissimo. Per Chiara non è semplice ma comunque, pare, alla fine ce l’ha fatta.