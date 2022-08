Elettra Lamborghini: “Sono disperata” | La cantante racconta il suo calvario ai fan

Elettra Lamborghini sta mettendo la sua resistenza a dura prova: la cantante ha voluto condividere il suo calvario con i fan.

Elettra Lamborghini è una delle artiste più seguite degli ultimi anni, in particolare sui social network. Prima dell’inizio della sua carriera di cantante, l’abbiamo vista nei reality show più popolari tra gli spettatori, non solo in Italia ma anche all’estero.

Ha partecipato a “Super Shore” e al “Gran Hermano Vip” facendosi conoscere in Spagna e America Latina. In Inghilterra, invece, è entrata nel “Geordie Shore”, mentre in Italia ha preso parte al docu-reality “Riccanza”.

Il debutto musicale

Nel 2017 ha esordito nel mondo della musica in una collaborazione con i rapper Gué e Sfera Ebbasta, insieme ai quali ha realizzato il singolo “Lamborghini RMX”. L’anno seguente ha pubblicato il suo primo brano da solista, “Pem Pem”, diventato presto un tormentone.

Con l’uscita dell’album “Twerking Queen”, Elettra ha ricevuto la consacrazione e la sua notorietà è decisamente aumentata, grazie alla realizzazione di hit estive come “La isla”, insieme a Giusy Ferreri, e “Pistolero”.

Nel 2020 l’artista si è sposata con il disc jockey Afrojack, dopo due anni di fidanzamento. La coppia ha celebrato le nozze a Villa del Balbiano, sul Lago di Como.

I tatuaggi che non vogliono andarsene

In questi giorni Elettra Lamborghini ha incontrato diverse difficoltà dopo aver preso una decisione drastica. Intenzionata a liberarsi di alcuni tatuaggi non più desiderati, si è rivolta ad una clinica milanese specializzata nella rimozione.

Purtroppo, però, il suo percorso si è trasformato in un calvario: l’artista non sta ottenendo i risultati sperati ed ha condiviso il suo sconforto con i fan su Instagram. Dopo essersi sottoposta al laser per rimuovere i tatuaggi sul polso, quest’ultimo si è solamente riempito di bolle.

“Io sono disperata. Non so che dire, non si tolgono” ha affermato la cantante, preoccupata dell’esito finale. Tramite le Instagram stories, ha mostrato a tutti il suo polso tumefatto, ironizzando: “Raga sono invincibile. Non vogliono andare via”.

“Se proprio non vanno via ci farò qualche ca***a sopra. Ma speriamo di no” ha proseguito. Successivamente, Elettra ha rassicurato i fan: gli unici tatuaggi che ha intenzione di rimuovere sono quelli sulle braccia.

In particolare un pesce rosso, la scritta Karack (ovvero il nome di uno dei suoi amati cavalli) ed una dedica a Dagda (un altro cavallo). Il leopardo sul lato B – diventato ormai un suo marchio di riconoscimento – è al sicuro: “Non lo toglierò mai” ha affermato in conclusione.