Nicolas Vaporidis, ecco perché il vincitore de L’Isola dei Famosi è tornato al suo vecchio lavoro

Nicolas Vaporidis dopo il trionfo all’Isola dei Famosi rientra nell’amata Londra dove svestiti i panni dell’attore si dedica al suo mestiere preferito

Nicolas Vaporidis è tornato a Londra. La stella di Notte prima degli Esami dopo aver trionfato a L’Isola dei Famosi 2022 ha scelto di ritornare nell’amata capitale inglese per dedicarsi alla sua Taverna Trastevere, ristorante che sorge nell’area di Clapham Junction, nel sud di Londra.

In una recente intervista Nicolas Vapoirdis ha spiegato la ragione di questa scelta. Nel suo locale ha ricreato un’atmosfera capitolina nel cuore di Londra dove prova a spiegare ai clienti inglesi l’essenza della cucina italiana e romana in particolare.

Sono tanti gli episodi in cui non riesce a transigere dinanzi ai discutibili gusti culinari della clientela, tanto che l’attore fa del suo meglio per indirizzare i clienti verso scelte più adeguate: “Oddio no, il cappuccino durante i pasti mai e poi mai! Peggio mi sento quando mi chiedono il parmigiano un secondo dopo che gli ho servito spaghetti con le vongole…”.

Nicolas Vaporidis ha fatto di Londra il suo quartier generale e il motivo è…

Taverna Trastevere è nata tre anni fa ma Nicolas Vaporidis è da tempo che ha fatto di Londra la sua città del cuore. Ha così definito l’inizio della sua avventura londinese: “Venni qui la prima volta a 18 anni, dopo il diploma, per fare esperienza. Come tutti i miei coetanei di allora, il primo passo fu entrare in un ristorante chiedendo se ci fosse lavoro per me. Mi accolse il gestore Alessandro Grappelli. Come prima cosa mi mise a tagliare il pane. La sera stessa, a fine turno, mi disse: “Tu mi piaci. Perché non rimani che abbiamo bisogno di gente come te?”.

Nicolas Vaporidis deve molto all’Inghilterra che oramai è divenuto il suo quartier generale, nonostante mantenga in Italia la carriera da attore. Ha infatti dichiarato: “Anche se continuo a fare avanti e indietro con l’Italia per gestire la carriera da attore, Londra rimane il mio quartier generale. Qui ho ottenuto il mio primo lavoro, ricevuto il mio primo stipendio, aperto il primo conto corrente bancario e Grappelli, da mio primo datore di lavoro, è diventato un amico fraterno e ora socio in affari. È stato lui a coinvolgermi in questa ultima avventura culinaria“.

Vaporidis e il suo angolo di Trastevere nel cuore di Londra

Nicolas Vaporidis ama il lavoro di Oste nel suo ristorante romano situato a Clapham Junction. L’attore lavora duro ogni giorno non risparmiandosi per nulla al mondo: “È la mia isola Tiberina nella cosmopolita Londra. Un angolo della mia Trastevere, dove sono cresciuto, che ho voluto riportare qui nella sua forma più originale e autentica. Guai a modificarlo di una sola virgola, è essenziale che per qualche ora i clienti credano di essere a poca distanza dal Cupolone”.

Ha poi raccontato simpatici aneddoti sulla celata notorietà “Capita spesso che alcuni clienti mi fissino e dopo un po’ mi dicano “ma lo sai che sei spiccicato a un attore?”. E per farmi capire di chi si tratta vanno su Google a cercare le foto che mi mostrano, “siete due gocce d’acqua”. Rispondo con un sorriso, che sono onorato di tanta somiglianza e lascio che il dubbio rimanga in sospeso, magari poi un giorno saranno sorpresi, e spero felici, nello scoprire che è stato un attore ad avergli servito i tortelloni con la coda alla vaccinara o il tiramisù. Perché per me con i clienti è sempre così”.