Oggi 37enne, Belen Rodriguez è una delle donne più desiderate d’Italia. Uno degli ultimi video è davvero pazzesco.

E’ il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la bellissima Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Celebrità in televisione, ma anche sui social. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, la bella Belen si tuffa in piscina… in topless. Vi lasciamo immaginare la reazione dei fan…

Carriera e vita di Belen Rodriguez

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”. Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti.

Ma, ovviamente, negli anni, hanno fatto parlare molto le sue relazioni con personaggi molto famosi. Nel 2009 ha intrapreso una relazione con il discusso paparazzo Fabrizio Corona, terminata nel 2012. Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013 a Comignago.

I due, nel 2013, hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, per poi tornarvi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020. Dopo la prima separazione dal ballerino ha avuto una relazione, durata dal 2016 al 2018, con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Dal 2020 al 2021 ha avuto una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto una figlia.

Il tuffo in piscina in topless

Belen Rodriguez, quindi, in un modo o nell’altro, è sempre stata capace di far parlare di sé. Quella discesa dalla scalinata dell’Ariston è iconica. Ha fatto storia e resterà nella storia. Come dimenticare, del resto, quella farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso?

Ma sono passati diversi anni da quella partecipazione al Festival di Sanremo. E, anno dopo anno, Belen Rodriguez è sempre riuscita a non far spegnere i riflettori sulla propria persona. E questo anche grazie alla propria presenza sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Su Instagram, in particolare, Belen è molto attiva. Sempre con scatti e immagini che catturano l’attenzione e scatenano le fantasie delle migliaia di fan e followers. Ovviamente, anche in questo caso, gli ammiratori vanno in visibilio. Del resto, con questo tuffo in piscina in topless siamo sicuri che anche voi che ci state leggendo non siete rimasti indifferenti…