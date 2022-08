Elodie dimentica Marracash: la cantante paparazzata insieme alla star di Ballando con le Stelle

Elodie e Andrea Iannone avvistati in un noto locale sardo intenti a scambiarsi baci ed effusioni. E’ solo un’indiscrezione che fa ben sperare in un ritorno di fiamma con Marracasch, dato il passato amoroso di Iannone.

Nuovo gossip su una delle coppie chiacchierate degli ultimi giorni. La bellissima Elodie pare stia frequentando Andrea Iannone, noto alle cronache per i suoi successi con la moto GP e per le sue famose ex, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

La nota influencer Deianira Marzano è stata contattata da un utente del web che dopo averle chiesto di rimanere anonimo le racconta di aver assistito a un bacio tra i due. La coppia sarebbe stata avvistata mercoledì sera a Porto Cervo, precisamente al Sanctuary, noto locale divenuto teatro di numerosi baci tra i due.

Elodie e Iannone erano già stati avvistati agli inizi del mese di agosto in Puglia, ma dopo il silenzio delle ultime settimane tornano a far parlare di sé e Deianira coglie subito l’occasione per fare dell’ironia sul tormentato passato amoroso di Iannone.

Elodie e Andrea Iannone: baci rubati e mai confermati

Elodie e Andrea Iannone potrebbero essere la nuova coppia dell’estate. Dopo gli scatti in Puglia una segnalazione pervenuta a Deianira Marzano li vede insieme a Porto Cervo. L’influencer ha così commentato la segnalazione: “Chissà se Elodie spezzerà la catena di tutte le ex di Iannone che poi tornano puntualmente con i loro ex”.

Il passato sentimentale del pilota non è infatti rose e fiori. Basti ricordare che Giulia De Lellis dopo la fine del loro amore era tornata tra le braccia del suo ex storico Andrea Damante. Stessa storia per Belen Rodriguez che dopo l’addio ad Andrea è ritornata con Stefano de Martino.

E Marracash? Ritorno di fiamma o solida amicizia?

Non è noto sapere cosa ci sia tra Elodie e Andrea Iannone. Un amore estivo o una storia più seria? L’arrivo di settembre potrebbe chiarire ogni dubbio ma nel frattempo un noto esperto di gossip ha così commentato la notizia dell’avvistamento in Sardegna: “Chi li ha visti fa sapere che i due erano sempre insieme in atteggiamenti poco equivoci”.

Prima di Andrea Iannone Elodie aveva fatto parlare di sé per il riavvicinamento al suo storico ex, il rapper Marracash, dopo che la popstar aveva partecipato a un suo concerto e intonato un suo pezzo durante un’esibizione. I fan della coppia sognano in un ritorno di fiamma ma tra i due pare più intercorrere un legame speciale che ha più il sapore di una solida amicizia.