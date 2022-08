Per fermare l’esuberanza di Sabrina Salerno ci vorrebbero veramente le catene. L’immagine che pubblica è da infarto: il décolleté straborda in primo piano. Il web è andato un’altra volta in tilt.

Un fisico che fa invidia a moltissime ragazze più giovani e una personalità che richiama mille attenzioni. Sabrina Salerno è sempre più splendente e continua a deliziare i propri fan pubblicando immagini al cardiopalma.

Ha da poco compiuto 54 anni, ma la sua bellezza sembra fiorire con il tempo. È di una sensualità esagerata e ormai sono moltissimi i fan che non si perdono neanche una sua uscita sul web. Su Instagram, in particolare Sabrina Salerno ha un seguito che oltrepassa addirittura il milione di utenti italiani ed internazionali.

Sabrina Salerno, i suoi esordi nella musica Disco

E’ stata lanciata nel mondo della musica dal deejay e talent scout Claudio Cecchetto che l’ha notata fra tanti e l’ha inserita nell’ambito della musica disco della quale è diventa paladina in poco tempo grazie anche alla sua bravura e la sua innegabile prestanza fisica.

Tra i suoi album ce ne sono alcuni che sono diventati indimenticabili negli anni, come ad esempio Sabrina, Over the top e super Sabrina. I suoi pezzi sono ormai devi veri e propri cult della musica italiana tra i quali Sexy girl e Boys (Summer love). L’avvenenza fisica le ha permesso, però, di non fermarsi al mondo della musica, ma di sbarcare anche al cinema dove diventa la protagonista di molte commedie degli anni ’80 e ’90. La sua ultima apparizione, è però molto recente e risale al 2019 quando recita per Fausto Brizzi nella commedia Modalità aereo.

Alla fine degli anni ’80 era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 intraprende, però, una relazione con l’imprenditore tessile Enrico Monti con il quale ancora si accompagna. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito e nel 2006 i due si sono sposati.

Lo scatto che ha infuocato il web

Pian piano Sabrina, però, si è reinventata e ha scoperto il mondo del web che le riserva non poche soddisfazioni. Durante quest’estate ha deliziato tutti i follower con una susseguirsi di immagini che aumentavano incessantemente il tasto erotico. Gli outfit erano sempre più succinti e le sue forme messe in primo piano come il caso dell’ultimo scatto pubblicato online.

Sabrina si tiene alle catene di uno yacht, ma l’inquadratura dall’alto scopre le forme prosperose della cantante che incantano tutti i follower. Il seno straborda e diventa il protagonista dell’immagine accompagnato da quello sguardo e il sorriso accattivante che rendono il tutto più affascinante.