Miriam Leone, la rivelazione “hot” che scalda i suoi followers: “Amo farlo in estate”

Miriam leone, sono tante le persone che hanno decisamente presente di chi si tratti e che la apprezzano enormemente. Questa volta ha stupito tanti utenti sul web con uno scatto che vale più di mille parole.

Bella, piena di talento e amatissima in tutta Italia. E anche molto popolare, a dirla tutta, in televisione come sui social media. Ci riferiamo a Miriam Leone, nata a Catania il 14 aprile 1985: conosciamola meglio.

Miriam leone, da Miss Italia al successo in TV: carriera e vita privata

Miriam Leone, una carriera lunga, intensa e piena di soddisfazioni per lei fino a qui. La bella rossa attrice, conduttrice ed ex modella italiana. Un curriculum arricchito già in giovane età, quando ha vinto la 69° edizione di Miss Italia nel 2008.

Proprio grazie al noto concorso di bellezza è diventata preso veramente molto popolare. E non ci ha messo molto ad affermarsi come conduttrice televisiva, ma soprattutto in qualità di attrice all’interno di vari film e fiction.

Potremmo dire, anzi dobbiamo, che la professione di attrice è quella che le ha donato più risultati in assoluto. Ha infatti ottenuto diversi riconoscimenti, fra i quali due Nastri d’argento, un Ciak d’oro e una candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista.

Mica male, eh? E’ pure una donna più che felice; il 18 settembre 2021 – fra poco primo anniversario, complimenti agli sposi! – ha sposato un musicista e manager di Caltagirone.

Insomma, alla bella Miriam non sembra mancare niente. la carriera c’è e continuerà ad esserci ad alti livelli ancora per tantissimi anni, la vita privata le dona quotidianamente tanta felicità. Meglio di così, non potrebbe proprio desiderare Miss Italia 2008.

Miriam Leone, su Instagram la “rivelazione” che spiazza tutti: il post social

Miriam Leone, come molti altri vip, è una vera e propria celebrità. Non solo in televisione ma anche sui social media, in un’epoca, la nostra in cui viviamo, che premia tanto il contatto digitale e le interazioni formato web.

E infatti, l’attrice è molto seguita sui social media. In particolare su Instagram, dove sul proprio profilo non è raro vederla pubblicare post. Come quello risalente a solamente qualche ora fa, dove la vediamo in primo piano truccata e in bikini a godersi le vacanze come molte altre persone in questo periodo dell’anno.

Si nota il suo splendido aspetto e il decollete, e anche una rivelazione particolare: “Adoro il make up leggero e luminoso dell’estate (abbronzatura leggera sempre usando una protezione totale e make up in crema…). Agosto, sei stato pieno di luce”.

Questa la didascalia che accompagna una serie di foto su Instagram. A Miriam leone, se mancherà qualcosa dell’estate, oltre alle vacanze e al mare, sarà di certo anche questo particolare.