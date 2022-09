Luca Tommassini, quei 100 metri che mi hanno cambiato la vita nonostante la violenza subita

Sono bastati 100 metri per far cambiare la vita di Luca Tommassini. L’uomo li ripercorre durante un video condiviso.

Basta pochissimo per poter far effettuare un balzo professionale a una persona, specie se mostra talento sin dalla giovane età. A volte, di fronte alle avversità tutto sembra più complicato, ma la vita da la possibilità di tirare fuori le unghie e i denti per poterla affrontare nel modo migliore. Non tutti vi riescono, data le difficoltà che di continuo si formano come ostacoli ogni giorno. Ma chi riesce deve e può essere preso da esempio.

Luca Tommassini è una di queste ultime persone. Oggi è un ballerino acclamato, ma è stato molto arduo il suo cammino verso il successo. Lo racconta spesso, proprio per rafforzare la voglia di chiunque possa seguire le sue orme, ma che viene bloccato da persone a dir poco umane. Bisogna parlarne e creare una cultura avversa al bullismo che si crea, specie quando ci si trova nell’età più giovane e genuina.

La carriera spettacolare di Luca Tommassini

La sua intraprendenza gli ha consentito di arrivare ai livelli più alti del cinema mondiale. Infatti, sin dal 1993 lo possiamo notare come attore nel fantastico film Sister Act 2. Era agli albori della sua carriera e di lì in poi tutto è sembrato più semplice. I primi passi da ballerino sono arrivati grazie a una scuola gestita da Enzo Paolo Turchi. Le peripezie intraprese per seguirne i corsi, però sono state da racconto emozionante.

Il bullismo ricevuto da Luca Tommassini

Le parole dell’uomo sono state molto ascoltate su un profilo di Tik Tok che ha condiviso l’intervista che gli è stata fatta. Sono state ricche di passione e trasporto, ma soprattutto di voglia di arrivare dove gli altri non volevano vederlo.

I bastoni tra le ruote gli sono stati imposti sia da famigliari che da conoscenti e la sua vita in giovane età è stata tutt’altro che semplice. Dietro di sé una mamma, coraggiosa e vogliosa di vedere il proprio figlio sorridere e realizzare i propri sogni. ‘Sotto la sua gonna’ il giovane ha trovato riparo e forza d’animo per affrontare tutte le avversità che di giorno in giorno gli si presentavano davanti.

“Mia madre mi pagava le lezioni di ballo di nascosto da papà”, ha affermato Tommassini. “Anche mia cugina e i suoi amici mi bullizzavano per la scelta che avevo intrapreso”, ha poi proseguito. “Per me non era semplice neanche entrare a scuola a seguire le lezioni”, ha poi concluso. Il risultato, oggi, è ricco di fame e talento, che lo hanno portato a ‘toccare le stelle’ del settore coreografico e del cinema.