Totti e Ilary, la nuova indiscrezioni sulla coppia | Solo ora esce la verità

Non sembrano esserci ormai più possibilità di una riappacificazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La natura attuale dei loro rapporti sembra essere però diversa da quanto ci sarebbe aspettato.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno fatto sognare per anni i rispettivi fan, che li consideravano l’esempio di coppia perfetta. L’amore che li ha uniti era evidente a tutti, nonostante non mancassero di prendersi in giro l’uno con l’altra. Anzi, proprio la loro ironia è stata poi fonte di ispirazione per alcune aziende di cui sono diventati testimonia. E invece anche tra loro è finita per sempre, nonostante le smentite che erano arrivate da parte di entrambi a inizio anno. Ma come sta andando a distanza di qualche settimana dall’annuncio della separazione?

Francesco Totti e Ilary Blasi: a volte anche i grandi amori finiscono

Dire addio a una persona che ha fatto parte della nostra vita per più di vent’anni, a maggior ragione quando ci sono dei figli in comune, non è mai semplice. Ne sanno qualcosa Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno annunciato qualche settimana fa l’intenzione di volersi separare.

Chi pensava che tutto potesse avvenire in maniera tranquilla è però con ogni probabilità costretto a ricredersi. Le discussioni tra loro non sarebbero mancate, complice con ogni probabilità anche la presenza di Noemi Bocchi nella vita del “Pupone”.

Pur non essendoci ancora l’ufficialità sul nuovo legame dell’ex calciatore, gli avvistamenti tra loro sono stati frequenti. Anzi, c’è chi pensa che lui stia attendendo solo di arrivare all’accordo con la ex per poterne parlare apertamente.

Come stanno davvero i rapporti tra Totti e Ilary?

Le ultime indiscrezioni sull’ormai ex coppia fanno emergere però un quadro decisamente differente da quanto ci si sarebbe aspettato. In attesa che gli avvocati dei due si ritrovino faccia a faccia per trovare un accordo che possa soddisfare entrambi, Totti e Ilary vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto.

A lanciare l’indiscrezione, che avrebbe davvero del clamoroso vista la loro situazione attuale, è il Corriere della Sera. La location scelta è quella che li ha ospitati per anni e che ha visto crescere la loro famiglia, la villa situata all’Eur.

Almeno per ora nessuno sembra essere intenzionato a fare dietrofront e ad andarsene. Del resto, qui lo spazio non manca ed è comunque possibile vivere senza doversi per forza parlare tutta la giornata.

Entrambi vogliono comunque cercare di fare il possibile per tutelare i tre figli e provare a trovare una soluzione che non li danneggi. Proprio per questo Cristian, Chanel e Isabel potrebbero continuare ad abitare qui, ma con l’alternanza da parte dei genitori. Ce la faranno davvero?