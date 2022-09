Luca Laurenti, senza filtri sulla sofferenza di Bonolis | “L’ho visto piangere in camerino “

La profonda amicizia tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis non è un mistero per nessuno, ma in questo Video, Laurenti parla della sofferenza di Bonolis sconosciuta a molti.

Sono una delle coppie artistiche più inossidabili della televisione italiana. Paolo Bonolis e Luca Laurenti viaggiano praticamente all’unisono. Non c’è trasmissione con l’uno senza l’intervento dell’altro. Tra loro la sintonia è eccezionale e questo fa di loro una delle coppie più riuscite del piccolo schermo.

Una coppia in studio e nella vita privata

Esilaranti le gag che mettono in scena grazie alla ironia di entrambi e all’amicizia sincera che li lega anche fuori dagli studi televisivi. Lavorano gomito a gomito in televisione da decenni e il pubblico non si è mai stufato di vederli vicini, davanti ai riflettori.

Tutto è iniziato quando Paolo Bonolis, già sbarcato in TV da qualche tempo, cercava personaggi per la sua trasmissione del tempo, Urka. I provini andavano avanti finché al suo cospetto non si è presentato un certo Luca Laurenti. Come non notare quel personaggio così fuori dalle righe, ma così affascinante per la televisione? Il suo sguardo, la sua voce e la sua simpatia avrebbero sicuramente bucato lo schermo.

Laurenti, si presentò ai casting solo con una busta di plastica e questo fu uno dei particolari che colpì Bonolis. Paolo lo volle fortemente nel suo cast anche dopo aver apprezzato le sue doti artistiche. Pochi conoscono, però, l’aneddoto sulla sua esibizione musicale durante il provino. Luca volle prendere dalla sua auto la pianola che aveva portato con sé piuttosto che suonare quella messa disposizione dalla produzione.

Laurenti con quella voce nasale stupì tutti dopo aver intonato le prime note di Overjoyed e fu proprio quello che colpì gli autori e il conduttore, che gli proposero un’immediata collaborazione.

Era il 1991, 31 anni or sono, e ancora oggi Laurenti e Bonolis sono ancora uno accanto all’altro. Impossibile citare tutte le trasmissioni alle quali hanno preso parte; sicuramente tra le tante, Chi ha incastrato Peter pan?, Avanti un altro, Striscia la notizia e Ciao Darwin.

La rivelazione sulla sofferenza di Bonolis

Il “maestro”, come affettuosamente lo chiama Paolo, ha sempre affiancato la conduzione spumeggiante di Bonolis, ma ovviamente oltre che al rapporto professionale i due sono legati da una profonda confidenza anche lontano dai riflettori.

È per questo che durante la registrazione di una puntata di Ciao Darwin, ritagliandosi un momento di profonda serietà, Laurenti ha voluto confessare la sua stima verso il conduttore romano.

Parla di un uomo, dietro all’artista conosciuto da tutti, che ha dovuto affrontare nella sua vita professionale anche molte sofferenze. “L’ho visto piangere in camerino“ anche a causa di attacchi e incomprensioni da parte di colleghi del mondo della televisione. Durante la dedica commossa, i due si sono lasciati andare ad un profondo abbraccio che, più delle parole, ha saputo dimostrare quanta stima e affetto scorra tra loro.