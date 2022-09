Non è la Rai, dopo 30 anni rivelazioni sconvolgenti dell’ex | “A 15 anni le serate da Boncompagni…”

Dopo 30 anni le protagoniste di “Non è la Rai” sono scese in campo rivelando alcuni retroscena della celebre trasmissione.

Il programma “Non è la Rai” ha lasciato il segno nel mondo dello spettacolo italiano. Ideata da Gianni Boncompagni, insieme a Irene Ghergo, la trasmissione è diventata un vero fenomeno.

Con un cast composto da giovani ragazze destinate a diventare delle celebrità, il programma ha lanciato numerose showgirl, cantanti, attrici e conduttrici. Ambra Angiolini, Antonella Elia, Cristina Quaranta, Maria Monsè e Yvonne Sciò sono solamente alcune.

Le rivelazioni di Laura Colucci…

Sono passati quasi trent’anni dall’ultima puntata di “Non è la Rai” e, negli scorsi mesi, sono emerse alcune rivelazioni sconvolgenti. A farle è stata Laura Colucci che, nel corso di un’intervista a Today, ha raccontato della sua esperienza nella trasmissione.

Colucci ha parlato della competizione nata tra lei e le sue colleghe, della notorietà raggiunta da giovanissima con i suoi pro e i suoi contro e dei casi di stalking da parte dei fan. Proseguendo, si è soffermata sullo sfogo condiviso su Facebook qualche tempo prima dell’intervista.

Nel post ha affermato di aver visto “cose vomitevoli” durante la sua avventura a “Non è la Rai”. A detta sua il contesto non era assolutamente “fiabesco”. Colucci e le altre ragazze hanno lavorato in un ambiente caratterizzato dalla forte competizione, affrontando quelle che ha definito le “schifezze che concerne il mondo dello spettacolo”.

Come spiegato da Colucci, Boncompagni ha scoperto diverse ragazze. Molte di quelle che sceglieva per portare avanti la loro carriera, però, sono dovute scendere a compromessi per poter raggiungere la notorietà.

“Ho vissuto direttamente storie di ragazze che frequentavo che mi hanno confidato di essere dovute scendere a compromessi per poter emergere” ha dichiarato Colucci. Tra queste ragazze erano presenti anche delle minorenni, spinte dai loro genitori.

…e la risposta di Ilaria Galassi

Colucci ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti e scioccanti. Le sue parole sono state smentite da parte di altre ex colleghe, in particolare Ilaria Galassi. Intervistata da FanPage, la showgirl ha spiegato che c’erano delle ragazze che prendevano effettivamente un compenso più alto.

Anche lei stessa ha fatto parte di questo gruppo ma non è mai dovuta scendere a compromessi per ottenere ruoli più importanti o avere maggiore visibilità. “A me non è mai stato proposto niente. Non sono mai scesa a compromessi. Sono sempre stata scelta per la mia simpatia, esuberanza e anche per la bellezza” ha dichiarato.

Secondo Galassi, l’ex collega non è mai riuscita ad emergere nella trasmissione. Colucci “era inesistente” a detta sua e, probabilmente, è per questo motivo che aveva uno spazio ridotto all’interno del programma.

Infine la showgirl ha dichiarato di non aver mai avuto rapporti sessuali in cambio di lavoro e che le accuse di Colucci sono infondate. Galassi ha spiegato di non aver mai ricevuto attenzioni non desiderate.

Si è sempre sentita al sicuro, anche quando andava a casa di Boncompagni. All’epoca aveva solamente 15 anni: “Eravamo un gruppo dove si stava bene. A me, anche in quelle cene, non è mai stato proposto niente e non sono mai stata toccata” ha affermato.