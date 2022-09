Andrea Delogu, l’incredibile rifiuto ricevuto | La presentatrice su tutte le furie

L’atteggiamento di una persona ha fatto arrabbiare incredibilmente Andrea Delogu. Le sue parole sono piene d’ira.

Non importa se sei un personaggio noto al mondo dello spettacolo. A volte, o per il fatto che non vieni riconosciuto, o per tanti altri motivi, puoi ricevere dei rifiuti che proprio lasciano sconcertati. Può succedere in ogni dove, ma ancora più brutto è quando avviene nel luogo in cui vivi, specie se vicino alla propria casa.

Proprio com’è accaduto alla conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu. Personaggio molto noto al mondo dello spettacolo attuale, per la sua bravura, bellezza e simpatia, questa volta proprio non è proprio riuscita a non lamentarsi. Il fatto che le è avvenuto può anche essere visto come grave, dato che nel 2022 esistono ancora dei preconcetti antipatici.

Andrea Delogu sul web

Tutti la conoscono, specialmente, per le conduzioni dei programmi radiofonici su Radio 105. Ma la ragazza ha saputo farsi ben notare anche in tv, finendo anche per commentare nel teatro dell’Ariston il Festival della canzone italiana di San Remo. Non solo, anche sul web è capace di estasiare i suoi follower con delle immagini da capogiro, ma anche molto simpatiche.

Il suo nome nel mondo dei social network è andrealarossa, dato il colore dei suoi capelli. Condivide, spesso, le sue attività quotidiane su Instagram, ma anche su Tik Tok. Proprio da qui arriva il video che la mostra su tutte le furie, inneggiando verso una donna che non le ha permesso di entrare in un luogo.

Le parole di Andrea Delogu

Nel video condiviso sul proprio profilo di Tik Tok, la rossa ha voluto dedicare un paio di minuti ad un fatto che le è avvenuto e che l’ha lasciata sconcertata. Infatti, la ragazza ha raccontato di essere andata in palestra e, una volta uscita da lì in compagnia, si è presentata in un nuovo ristorante che ha aperto vicino casa sua. I vestiti che indossava erano sportivi, data l’attività che stava svolgendo, ma il locale non sembrava elegante.

Eppure, sembra che la coppia sia stata mandata via per il dresscode. A rendere chiara la situazione è stata una chiamata della conduttrice al ristorante in cui si era presentata pochi attimi prima. Pare che la donna con cui ha parlato le abbia comunicato che i posti a sedere ci fossero, proprio come aveva notato la Delogu, ma alla porta le era stato detto che il locale era pieno.