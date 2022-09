Wanda Nara: tutina ghepardata attillatissima, tacchi a spillo ed è boom di like | I fan non credono ai propri occhi

Un costume da gatta è bastato per mandare fuori di testa i follower di Wanda Nara. Le immagini sono spettacolari.

Già di per sé la showgirl riesce a sconvolgere tutti quanti per l’imponente bellezza che riesce ad espletare in ogni immagine che condivide. Quella che sta girando adesso sul web, però, sembra superare ogni limite di spettacolarità del proprio corpo. In effetti, Wanda Nara si è presentata al mondo del web vestita da gatta, con tuta attillata e orecchie all’insù.

Delle istantanee scattate per un programma a cui ha preso parte ed è bastato mostrarle per mandare in delirio tutti i suoi fan. Anche per chi non la ritiene fra le migliori in circolazione, la ragazza li ha fatti ricredere con tutta la sensualità di cui è capace. A darle ragione sono gli oltre 383 mila like ricevuti e la miriade di commenti ammaliatori.

Le immagini forti di Wanda Nara

Quelle che ha condiviso sul suo profilo di Instagram sono delle fotografie non adatte a cuori deboli. La tuta attillata mette in mostra tutte le sue affascinanti curve e anche un lato b da far invidia alle concorrenti nel mondo dello spettacolo. Non c’è bisogno di spiegare chi sia la donna, data la sua notorietà nel mondo televisivo, della moda e quello calcistico.

Unica nota da aggiungere, è il trasferimento con il marito calciatore Mauro Icardi in Turchia. Quest’ultimo, infatti, ha ceduto alle avance della squadra Galatasaray. Lei è la sua manager e ha, quindi, curato tutti i dettagli del trasferimento. Lei stessa si è dichiarata “felice di stare a Istanbul”, la città che ospita il nuovo team dell’attaccante.

Wanda Nara in versione felina

La showgirl ha esordito sul post che ha condiviso con un “the cat is over the table”. Di solito, la forma corretta è is on the table, ma tralasciamo i dettagli dell’errore o presunto tale che sia. Di certo, sono poche le persone che lo hanno notato e che si sono concentrate sull’immagine mostrata dalla donna.

La prima è quella che cattura maggiormente attenzione, dato che si trova sdraiata a pancia in sotto guardando la fotocamera. Lì si nota il lato b da urlo, che non ha lasciato spazio all’immaginazione. I commenti dei follower estasiati lasciano intendere quanto le fotografie siano state gradite: “una vera dea”, oppure, “una gattina bellissima”.