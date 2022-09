Charlene di Monaco, la camicia trasparente effetto vedo e non vedo esalta la Principessa: fisico statuario

La Principessa Charlene di Monaco, bellissima, ha indossato un camicia vedo e non vedo che ha mandato in visibilio i social. Ecco gli scatti.

Negli ultimi tempi, Charlene di Monaco, Principessa e moglie del Principe Alberto, si è mostrata molto più spesso in pubblico. La Wittstock, nelle scorse settimane, ha partecipato anche ai funerali della Regina Elisabetta II a Londra.

Pochi giorni prima era stata la stessa Charlene di Monaco a rivelare di sentirsi molto meglio, dopo oltre un anno e mezzo dal delicatissimo intervento chirurgico subito in Sudafrica. Ma, aveva aggiunto la Principessa, la riabilitazione non era ancora cessata.

Di certo, in tantissimi sono felici delle migliori condizioni di salute della Principessa, anche se sulla stampa francese si parla ancora con insistenza di un tentativo, da parte di alcuni Grimaldi, di mettere all’angolo Charlene.

Lo scontro a Palazzo Grimaldi

Si è parlato infatti di una presunta rivalità tra la Principessa Charlene e la sorella di Alberto di Monaco, Carolina, molto influente nella famiglia Grimaldi. Stando a queste indiscrezioni, pubblicate dalla stampa francese, Carolina non apprezzerebbe molto le scelte della cognata, in particolar modo riguardo alla sua presunta riluttanza nei confronti dei protocolli reali.

A queste voci, si aggiungono quelle di un riavvicinamento tra Alberto di Monaco e la sua ex compagna Nicole Coste, mamma di suo figlio Alexandre. Al momento, però, non ci sono conferme in questo senso. Appena pochi giorni, forse anche per scacciare via i rumors, Charlene e Alberto si sono lasciati fotografare durante un bacio: tra loro le cose vanno meglio?

L’outfit di Charlene di Monaco

In questo contesto si inserisce l’outfit sfoggiato da Charlene di Monaco in occasione dell’inaugurazione di una nuova boutique a Monte Carlo di Panerai di Zegg & Cerlati. La Principessa e moglie di Alberto si è mostrata in tutta la sua bellezza: ha indossato infatti una camicia trasparente in seta firmata Brunello Cuccinelli, color blu navy, modello Sheer Silk Monili.

Colletto, polsini e canotta di tessuto pesante, mentre il resto della camicia è più leggera e mette in risalto la fisicità statuaria della Principessa. Le camice, erano il marchio di fabbrica della Principessa Grace Kelly: i paragoni, tra le due bellissime Principesse, si sprecano.