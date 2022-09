Kate Middleton il grande omaggio a Lady Diana al suo debutto come Principessa del Galles

Kate Middleton omaggia Lady Diana in occasione della sua prima visita ufficiale in qualità di Principessa del Galles.

Kate Middleton è ka nuova principessa del Galles. Ricoprire il titolo appartenuto anni fa a Lady Diana rappresenta una grande responsabilità per la duchessa, che sta già mostrando di adempiere al nuovo ruolo in maniera impeccabile.

A partire dal look che ancora una volta la rende un’icona di stile. Dopo i funerali solenni di Elisabetta Kate Middleton ha così iniziato il tour di eventi impegni istituzionali in qualità di principessa del Galles. I flash dei fotografi sono subito impazziti per i suoi nuovi look.

La prima visita nel paese in qualità di principessa l’ha vista a fianco del principe William recarsi alla stazione della scialuppa di salvataggio RNLI Holyhead ad Anglesey, nel nord-ovest del Galles. Per l’occasione, Kate Middleton ha abbandonato il nero del lutto, indossato fino a oggi, optando per un cappotto rosso vivo.

Kate Middleton omaggia Lady D: la sua scelta di stile non mente

Kate Middleton non sbaglia una. In occasione della sua prima visita ufficiale in Galles come principessa ha scelto un cappotto rosso. Scelta non casuale ma calcolato omaggio alla bandiera nazionale che presenta un drago rosso su un campo bianco e verde.

Omaggio alla principessa Diana, il cui titolo non era più stato tramandato a nessuno dopo la sua morte. Camilla per rispetto l’aveva rifiutato anche dopo il matrimonio con Carlo. Il cappotto dal forte valore simbolico è proprio lo Spencer Red Recycled Wool Blend Snaffle-Detail Coat del marchio britannico LK Bennet.

Passaggio simbolico di testimone tra Kate e Lady D.

Il soprabito indossato da Kate Middleton è un omaggio a Lady D. Lady Diana lo aveva indossato durante la sua prima visita ufficiale nel Paese, quando divenne la principessa del Galles: era il 1981. Kate Middleton ha poi optato come suo solito per un look semplice ma di classe.

La nuova principessa ha scelto un top nero a girocollo e un paio di pantaloni larghi a vita alta. Ha abbinato una borsa nera: la Black Love Letter Small Top Handle Bag di Grace Han, che costa 2285 euro. Il look è stato poi completato con delle scarpe alte nere a conferma che l’eleganza sta nella semplicità.