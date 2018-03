Serie A diretta live: Cesena – Atalanta in tempo reale

CESENA ATALANTA DIRETTA LIVE SERIE A – Sarà possibile seguire oggi in diretta live, Cesena – Atalanta , gara valevole per la 20a Giornata del campionato di Serie A, in cronaca minuto per minuto su DirettaNews grazie a DirettaGoal. La partità sarà trasmessa anche in diretta live, vi proponiamo quindi la cronaca per essere aggiornati in tempo reale.

Le probabili formazioni di Cesena – Atalanta



Cesena (4-4-2): Antonioli; Comotto, Von Bergen, Moras, Pudil; Guana, Colucci, Parolo, Ceccarelli; Rennella, Mutu

A disp.: Ravaglia, Rodriguez, Lauro, Candreva, Martinho, Martinez, Bogdani. All.: Arrigoni Indisponibili: Djokovic, Malonga, Ghezzal

Atalanta (4-4-1-1): Consigli; Raimondi, Lucchini, Manfredini, Peluso; Schelotto, Cigarini, Padoin, Bonaventura; Moralez; Denis A disp.: Frezzolini, Ferri, Stendardo, Carmona, Gabbiadini, Tiribocchi, Marilungo. All.: Colantuono Indisponibili: Bellini, Capelli

Segui la cronaca di Cesena – Atalanta in diretta live con DirettaNews, grazie a DirettaGoal.it. Su Direttagoal è inoltre possibile vedere la cronaca in diretta live di ogni match di calcio e di tantissimi altri sport.

Michele D’Agostino

Con direttanews.it sei sempre al centro delle notizie, clicca QUI e diventa fan