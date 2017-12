Ha fatto appena in tempo a capire, forse, quanto fosse grave la forma tumorale che l’aveva colpita Francesca Dei Rossi, 39 anni, uccisa dalla malattia in appena tre mesi. La giovane donna era sposata da 11 anni con Federico Fioretti, originario di Jesolo. Nemmeno due mesi fa, avevano festeggiato l’anniversario del loro matrimonio, un’unione suggellata dalla nascita di una bambina meravigliosa. Da qualche anno ormai, Francesca e Federico si erano trasferiti a Mestre, anche se restava forte il loro legame col litorale, dove vivono ancora i genitori dell’uomo.

Francesca Dei Rossi qualche giorno fa era stata ricoverata all’ospedale di Mestre. Qui ha trovato la morte e la notizia della scomparsa della 39enne si è diffusa rapidamente, toccando il litorale jesolano. Quanti hanno avuto il piacere di conoscere la giovane mamma sono ora sconvolti da questa prematura scomparsa. Due comunità, quella di Mestre e quella di Jesolo, oggi non riescono a darsi pace e sono vicini alla famiglia di Francesca Dei Rossi. La givoane donna non si è mai arresa e ha combattuto fino all’ultimo, senza mai perdere coraggio, col sostegno di tutti e in particolare della figlioletta, a cui non ha mai fatto mancare l’affetto, anche nei momenti più difficili. Ancora non è noto quanto si celebreranno le esequie di Francesca Dei Rossi, ma quel che è certo che in tanti vorranno essere vicini alla famiglia, stringendosi attorno nell’ultimo commosso saluto. Nei giorni scorsi, aveva commosso tutti la vicenda di Ilaria Mulas. La 30enne aveva portato avanti la sua gravidanza, nonostante il brutto male che aveva appena scoperto.

