Francesco Citro, lo straziante messaggio di Milena ai funerali

Si sono celebrati nelle scorse ore i funerali di Francesco Citro, 31 anni, padre di famiglia barbaramente ucciso davanti casa a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Intanto gli inquirenti continuano a indagare nella vita privata di questo giovane papà, nato a Cariati, nel cosentino, la cui famiglia è originaria di Torre Melissa, in provincia di Crotone, a pochi chilometri da Cutro. Tante sono ancora le domande senza risposta e la prima a chiedersi come mai è Milena, la moglie di Francesco Citro.

La giovane donna, dall’altare, ha voluto leggere un messaggio per il marito che non c’è più, come riporta ‘La Gazzetta di Modena’: “Ciao amore mio, ti ricorderò per sempre nel mio cuore. Mi hai insegnato tutto: l’amore, l’affetto, i valori della vita e della famiglia. Eri sempre sorridente, pronto a fare battute con tutti, sempre presente con noi e i bambini. Sei stato il mio compagno di viaggio fin da ragazzini. Il nostro mezzo per vederci era il treno, perché eravamo piccini: io 14 anni e tu 17. Avrei desiderato che quel viaggio insieme non fosse mai terminato. Insieme abbiamo desiderato e realizzato alcuni nostri sogni. In modo particolare dal nostro grande amore sono nati i nostri gioielli: Chiara e Carmine. Io ti ricorderò sempre come eri, e racconterò e insegnerò loro tutto ciò che mi hai insegnato. Tutto quello che desideravi per loro io cercherò di realizzarlo. Ti ho amato, ti amo e ti amerò, come ti amano i tuoi bambini, i nostri ‘cuccioli’. Dal tuo piccolo grande Cammi, da Chiara e dalla tua Milly, ciao Francesco”.