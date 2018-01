Frontale devastante: muore la mamma, feriti i tre bimbi

Ancora un incidente mortale sulle strade della provincia di Ancona, l’ennesimo in pochi giorni. Dopo la morte nelle ore scorse di Francesco Tridenti, 21 anni, ieri è morta Manuela Discepoli, mamma di 43 anni. La donna viaggiava sulla sua Fiat Multipla e con lei in auto c’erano anche i suoi tre figli di 6, 5 e 2 anni. Per motivi ancora da chiarire l’auto della donna si è schiantata in un terribile frontale contro un furgoncino che proveniva dalla direzione opposta lungo la statale Adriatica a Osimo Stazione.

I sanitari del 118 giunti sul posto hanno fatto tutti i tentativi possibili per salvare la donna apparsa subito in condizioni disperate. Il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore l’hanno tenuta in vita per qualche minuto. Poi il disperato trasporto in ambulanza all’ospedale Torrette e dopo due ore la notizia che nessuno voleva sentire. Manuela non ce l’ha fatta e i suoi tre bambini così piccoli rimarranno senza mamma. I piccoli sono stati portati in stato di choc all’ospedale Salesi e hanno riportato solo ferite lievi. Chiedono della mamma e ancora non è stato detto loro ciò che è realmente avvenuto. Il papà Giorgio sta cercando la forza per affrontare un lutto enorme e allo stesso tempo provare ad andare avanti da solo con i tre bambini.

F.B.