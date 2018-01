“Sono in stanza, c’è un uomo nudo”, scatta l’allarme a Roma

Una vicenda che ha dell’incredibile e sui cui dettagli si sta cercando ancora di fare luce quella accaduta nelle scorse ore a Roma e riportata dal quotidiano ‘Il Messaggero’. Una donna di 27 anni, una turista modenese, si trovava a soggiornare in un albergo della zona di via XX Settembre, quando ha mandato un messaggio a un amico: “Ho paura. Sto in un albergo con un uomo che gira nudo nella stanza. Ho il terrore che mi faccia del male”. Il ragazzo non ci ha pensato un solo istante, ha percepito il pericolo e ha allertato i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Questi la notte di Natale hanno fermato così in un hotel un romano di 47 anni sospettato di aver abusato della turista modenese di 27 anni. I due, ha raccontato la giovane, si erano conosciuti poche ore prima alla stazione Termini, poi l’uomo – con fare gentile – l’aveva accompagnata in hotel e qui avrebbe cercato di andare oltre l’approccio verbale iniziato allo scalo ferroviario. L’uomo è stato portato in caserma e identificato, poi rilasciato. I militari indagano su alcuni punti poco chiari della vicenda: infatti, nessuno tra i vicini di stanza ha sentito urla o rumori sospetti. Inoltre, dalla reception hanno spiegato che i due erano giunti insieme e l’uomo aveva lasciato tranquillamente il documento d’identità.

