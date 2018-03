Adottano una cagnolina abbandonata: lei salva il loro bambino

E’ stata salvata da un triste e squallido destino in un canile e, per un’incredibile coincidenza, ha salvato a sua volta i suoi nuovi proprietari da un rischio sicuramente ben più grave. E’ accaduto lo scorso dicembre nel Michigan (Stati Uniti): era notte piena, la prima nella sua nuova casa, quando Sadie, una cagnolina dal carattere buono ma non molto fortunata, si è messa ad abbaiare insistentemente. La famiglia che l’aveva appena adottata ha subito pensato che l’animale, come spesso succede in questi casi, si sentisse disorientato e volesse solo un po’ di attenzione.

Purtroppo non era così: Sadie aveva capito che c’era qualcosa che non andava e stava cercando di avvertire i suoi nuovi genitori umani. Questi ultimi si sono infatti alzati e hanno visto che accanto a lei c’era il loro bambino di due anni. Dopo un rapido controllo si sono accorti che il piccolo aveva avuto un drastico calo di zuccheri. Sadie, come un “angelo a quattro zampe”, li aveva avvisati giusto in tempo per intervenire ed evitare il peggio. “Ha rischiato di morire”, spiega la madre del piccolo. Secondo Kathy Hines, la responsabile del canile che le ha trovato la sua nuova famiglia, si è trattato di “un miracolo di Natale”. Ed è bello pensare che sia davvero così.

EDS