Lutto in casa Napoli: dopo una lunga sofferenza, è morto il padre di David Ospina. Ad annunciarlo è stata la federazione calcistica colombiana con un comunicato ufficiale.

La Federazione calcistica colombiana è profondamente addolorata per la morte di Hernán Ospina, padre del nostro giocatore David Ospina. Inviamo un messaggio di supporto, incoraggiamento e forza alla tua famiglia, agli amici e agli amici per questa dolorosa perdita, in particolare per il nostro portiere della nazionale colombiana.Vi accompagniamo con il nostro cuore e speriamo che presto supererete questo momento difficile”.

L’uomo era malato da tempo, tanto da spingere il portiere a non concludere la stagione azzurra. Con il permesso della società, infatti, il giocatore è volato in Colombia prima del termine del campionato. Una decisione che non gli ha permesso di raggiungere le 25 presenze in azzurro, un traguardo necessario per il riscatto automatico dall’Arsenal.

Ma si tratta di una mera formalità. “Rimane anche l’anno prossimo, al di là delle partite che fa o meno”, aveva infatti assicurato Carlo Ancelotti in conferenza. E anche lo stesso giocatore, costretto anche a lasciare la Coppa America in corso di quest’estate per il padre, ha continuato a parlare come un giocatore del Napoli.

Napoli, Ospina e l’assist di mercato per James

Lo ha fatto in particolare quando si è toccato l’argomento di James Rodriguez, grande obiettivo della società campana ma anche suo cognato. In mixed zone, dopo Colombia-Qatar, l’ex Gunners si era espresso così in merito: “Conosciamo tutti il valore di James, e sarebbe ottimo poter contare con lui per raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Stiamo aspettando la sua decisione, sperando che sia la migliore per lui e per noi. Sa che è il Napoli è una grande squadra e gli piacerebbe venire”. Quando poi gli fu chiesto se stesse aiutando De Laurentis nella trattativa, Ospina, ridendo, ammise in effetti l’assist: “Eh sì… speriamo bene. Stiamo aiutando, vediamo quello che che possiamo fare. Però chi decide è James”.

Per quanto riguarda il suo futuro, invece, il ritorno all’Ombra del Vesuvio è ritenuta ordinaria amministrazione. Il Napoli lo vuole, l’Arsenal non più: presto i due club si incontreranno e saranno tutti felici.

