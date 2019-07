Cessione Neymar, cash più 4 giocatori: PSG e Barcellona lavorano a un clamoroso scambio. Il Ds Leonardo: “Con l’offerta giusta può partire”.

Paris Saint-German e Barcellona, potrebbe esserci un clamoroso scambio di mercato all’orizzonte. In attesa di schiarire il caso per Antoine Griezmann, il Barça ora punta al ritorno di Neymar. E la società transalpina – rivela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – sta valutando una serie di big allenati da Ernesto Valverde.

Che il fuoriclasse brasiliano sia in uscita, lo ha confermato anche lo stesso Leonardo pochi giorni fa: “Con l’offerta giusta può partire”. L’attaccante ha manifestato la sua volontà di cambiare aria, e il direttore sportivo del PSG non le ha mandate a dire: “Qui vogliamo puntare su calciatori convinti di restare e con la voglia di costruire qualcosa di grande. Non abbiamo bisogno di chi resterebbe solo per fare un favore al club, vogliamo gente motivata”.

PSG-Barcellona, clamoroso scambio per Neymar

Nell’intervista in questione, tuttavia, il dirigente carioca ha rivelato anche che un’offerta concreta non c’è ancora. Ma questa – rivela la rosea – è in arrivo ed è una mega controproposta rispetto ai 300 milioni provocatori fissati dallo sceicco Nasser Al-Khelaifi. Ossia cash più contropartite rappresentate da Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé e a cui, ora, potrebbe aggiungersi anche Ivan Rakitic.

Uno scenario che permetterebbe ai francesi di colmare le lacune della rosa e al Barcellona di non affogare nei debiti. Valutazioni in corso sotto la torre Eiffel, mentre è pronta una maxi multa per Neymar non presentatosi nel giorno del raduno. L’ex Santos, nel frattempo, ha continuato a mandare messaggi anche sui social. Prima gli auguri di compleanno a Lionel Messi, postando una foto dove sono entrambi in maglia blaugrana, poi l’altro messaggio a Luis Suarez, consolando l’ex partner in Spagna per l’eliminazione in Coppa America. Peccato, però, che non l’abbia fatto anche con Edinson Cavani, suo attuale compagno di squadra proprio al PSG.

