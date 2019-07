Sampdoria, colpo Jeison Murillo. Visite mediche stamattina per il difensore colombiano ex Inter e Barcellona. Sarà l’erede di Joachin Andersen, ecco i costi dell’operazione.

Sampdoria, è confermato il colpo Jeison Murillo. Alle dichiarazioni di ieri sono seguite le visite mediche di questa mattina. “Sono felice di tornare in Italia, vediamo come va. La Sampdoria è una squadra importante e mi aspetto di fare molto bene. Un saluto e forza Sampdoria”, aveva riferito ieri il difensore colombiano.

Arrivato al Laboratorio Albaro di Genova attorno alle 09.00, l’ex Inter ha svolto tutti i test medici con esito chiaramente positivo. Adesso, quindi, si attende appena l’ufficialità. Scelto direttamente dal neo allenatore Eusebio Di Francesco, il colombiano prenderà il posto di Joachin Andersen trasferitosi al Lione, e per il quale il club blucerchiato ha incassato 30 milioni.

Sampdoria, colpo Murillo: le cifre dell’affare

Il sudamericano è costato invece la metà: 2 milioni per il prestito oneroso, ai quali ne seguiranno altri 12 a fine stagione per il riscatto obbligatorio. Un ritorno in Serie A per il 27enne dopo il biennio positivo all’Inter tra il 2015 e il 2017. Non è andata altrettanto bene l’avventura in Spagna tra Valencia e Barcellona: due anni non esaltanti in giallorosso, poi il prestito al Barça dove però ha collezionato soltanto quattro presenze.

E Ferrero pensa al Palermo…

Per il club ligure, intanto, potrebbe esserci presto un forte cambiamento. Ossia l’uscita di Massimo Ferrero e l’entrata di un fondo statuitense con l’arrivo dell’ex calciatore Massimo Vialli.

L’attuale patron blucerchiato dirottorebbe invece al Sud Italia, come ammesso recentemente: “Voglio comprare il Palermo. Sono due anni che vado dietro la società e spero che sia la volta buona, avendo messo anche in vendita la Sampdoria. Parteciperò al bando e lo farò in maniera limpida: quando sarà pubblicato, arriverò in città. Qui si deve partire dalle fondamenta e ci vogliono tanti soldi, a partire dalla costruzione di un campo per fare allenare la squadra. Si può fare un grande lavoro e sono molto motivato”.

