Formula 1, Lewin Hamilton vince il GP di Gran Bretagna. Podio completato da Valtteri Bottas e Charles Leclerc. Disastro di Sebastian Vettel con la Ferrari.

Formula 1, anche il GP di Gran Bretagna va a Lewis Hamilton. Settimo successo stagionale per il pilota inglese che vola a +39 sul compagno Valtteri Bottas, piazzatosi secondo dopo una gara ricca di emozioni. Terzo Charles Leclerc. Ma se una Ferrari sorride, l’altra piange amaramente: chiude addirittura 16° Sebastian Vettel. Protagonista di un incidente con la Red Bull di Max Verstappen, il tedesco è anche stato penalizzato.

Formula 1, Hamilton vince il GP di Gran Bretagna

In una corsa dominata sin da subito con la Mercedes, con i due talenti in lotta per il primato, i colpi di scena sono due. Il primo è quando Antonio Giovinazzi finisce nella ghiaia dopo un problema alla sua Alfa Romeo, con tanto di ingresso della Safety Car: è lì che Hamilton si prende le leadership su Bottas.

Il secondo è invece un errore di Vettel, il quale tampona l’auto di Verstappen mentre quest’ultimo prova a beffarlo. La staccata però è troppo aggressiva, e così la freccia rossa tampona la Red Bull. Una brutta batosta per il conducente tetonico: non solo è costretto a rientrare ai box per sistemare il muso della vettura, ma becca anche 10 secondi di penalità per la manovra. Da lì l’accelerata di Leclerc che si guadagna meritatamente il 3° posto, in una gara pulita e dalla grande concentrazione.

Formula 1, Hamilton vince il GP di Gran Bretagna

Hamilton (Mercedes) Bottas (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Gasly (Red Bull) Verstappen (Red Bull) Sainz (McLaren) Ricciardo (Renault) Raikkonen (Alfa Romeo) Kvyat (Toro Rosso) Albon (Toro Rosso) Hulkenberg (Renault) Norris (McLaren) Stroll (Racing Point) Russell (Williams) Kubica (Williams) Perez (Racing Point) Vettel (Ferrari) Rit. Giovinazzi (Alfa Romeo) Rit. Grosjean (Haas) Rit. Magnussen (Haas)

Formula 1, la classifica generale

Hamilton 197 punti Bottas 166 punti Verstappen 126 punti Vettel 123 punti Leclerc 105 punti Gasly 43 punti Sainz jr 30 punti Norris 22 punti Raikkonen 21 punti Ricciardo 16 punti Hulkenberg 16 punti Magnussen 14 punti Perez 13 punti Kvyat 10 punit Albon 7 punti Stroll 6 punti Grosjean 2 punti Giovinazzi 1 punto Russel 0 punti Kubica 0 punti

P.C.

Leggi anche: Malattia Mihajlovic, si scusa il giornalista che ha rivelato la notizia

Redazione DirettaNews.it