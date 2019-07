Tragico incidente stradale a Cesena, dove quattro ragazzi a bordo di una Seat hanno perso la vita finendo in un fosso

Poco prima delle sei del mattino, a Cesena è stata rinvenuta un auto, totalmente sventrata. A bordo dell’auto, sono stati ritrovati i quattro corpi dei ragazzi oramai senza vita.

Altro tragico incidente stradale alle primi luci dell’alba nel cesenate. Il tragico evento è avvenuto in via Dismano, a Sant’Andrea di Bagnolo, in provincia di Cesena. ll’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno potuto solamente estrarre dal fossato l’auto, con il corpo esanime dei ragazzi all’interno.

Con l’aiuto dei sanitari del 118, i vigili del fuoco hanno dovuto sventrare completamente la macchina per estrarre i corpi intrappolati dei ragazzi. Una volta riuscita l’operazione non c’è stato niente da fare, visto che con molte probabilità i ragazzi sono morti sul colpo.

I ragazzi provenivano da Forlì e stando alle prime indiscrezioni sulle generalità, alla guida c’era un 35enne, accompagnato da un ragazzo di 19 anni ed addirittura un minorenne.

Aumenta drasticamente il numero di incidenti stradali

Ma questo è solo l’ultima tragedia in strada di questa settimana. Infatti come riportato dalla nostra redazione, nella notte c‘è stato un incidente simile Jesolo. Mentre nella giornata di ieri, a Napoli, una ragazza di 15 anni ha perso la vita in seguito ad un’incidente col motorino.

Incrimenta quindi il numero di incidenti stradali in Italia in questo 2019. Secondo una statistica dell’Istat, l’Italia ha una delle percentuali più alte di tragedie in strada nell’intera Unione Europea. Sempre secondo la medesima statistica, il 28% dei decessi per incidenti stradali in Italia riguarda conducenti di motociclette e ciclomotori.

Secondo lo studio per evitare queste tragedie in strada, si dovrebbe procedere alla modernizzazione del parco veicoli, infatti il 70% delle moto in Italia ha più di 10 anni. Inoltre si dovrebbe migliorare la manutenzione delle strade, ma soprattutto il comportamento dei conducenti, che spesso tendono a sottovalutare l’importanza delle protezioni, come casco, guanti e giacche.

L.P.

