Carlo Ancelotti su Napoli-Benevento e James Rodriguez. L’allenatore emiliano commenta la sconfitta in amichevole e torna sul calciomercato. “Gli ho mandato un messaggio”, ammette l’allenatore sul campione del Real Madrid.

Carlo Ancelotti tra Napoli-Benevento e calciomercato. Intervenuto ai microfoni di Tv Luna, il tecnico emiliano ha commentato la sconfitta per 2-1 alla prima uscita estiva ed è tornato sulla campagna di rafforzamento. Il mister appare sereno dopo il k.o. : “Dopo 7 giorni di ritiro, più o meno, era questa la condizione che mi aspettavo. Abbiamo fatto molti lavori di prevenzione in quest’avvio, ora faremo carichi più intensi”.

Inutile arrabbiarsi o allarmarsi: era solo un test. L’allenatore lo sottolinea a gran voce: “Non mi aspetto nulla da queste amichevoli, solo una crescita della squadra attraverso gli allenamenti. La prima parte è stata fatta anche abbastanza bene, ma abbiamo sbagliato qualcosa di troppo in attacco. Ma ora sono qui per valutare tutti i giocatori e capire se possono restare, oppure devono fare esperienza altrove. Proseguiremo su questa linea fino al 24 agosto”.

Napoli, Ancelotti parla di James

Grossi grattacapi, tuttavia, per la retroguardia partenopea. Sul primo goal ha infatti inciso un errore clamoroso di Nikola Maksimovic, sul secondo invece una disattenzione di Sebastiano Luperto. Non benissimo le riserve. Sarà tutt’altro discorso con la super coppia composta da Kostas Manolas e Kalidou Koulibaly: “Di Manolas mi piace la sua fisicità e la sua velocità – dice il mister -, e il fatto che sia forte nell’uno contro uno. Con Koulibaly farà coppia formidabile, ma dovranno coordinarsi bene tra loro”.

Poi si passa inevitabilmente al tema caldo: James Rodriguez. Ancelotti conferma i contatti: “Gli ho mandato un messaggio e ha risposto”, ma poi sottolinea che “c’è una trattativa in corso e sarà lunga. Non è semplice, aspettiamo e vediamo come andrà a finire. Se non dovesse andare come vorremmo, allora potremmo pensare anche di cambiare obiettivo”.

