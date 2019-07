A trent’anni di distanza dalla tappa italiana del tour dei Pink Floyd, riviviamo quella serata che si lasciò anni di polemiche alle spalle

Era il 15 Luglio 1989, a Venezia si festeggiava la festa del Redentore ed i Pink Floyd decisero di regalare una tappa del loro tour, alla città lagunare.

Un evento unico. Poteva essere ricordato per anni come un grandissimo concerto in Italia, di una band che ha fatto la storia della musica rock. Ed invece per anni, l’evento fu ricordato come una vera e propria disgrazia per il popolo veneziano.

A causare il disastro totale fu l’inadeguatezza dell’organizzazione veneziana. Il concerto avvenne nella suggestiva laguna di San Marco. Nell’organizzare non furono installate nessuna precauzione base, come bagni chimici, presidi medici o percorsi obbligati gestiti dalle forze dell’ordine. Ad aumentare il disagio fu l’enorme affluenza del pubblico.

Furono ben 200.000 gli spettatori ad assistere al concerto totalmente gratuito. Dietro di sè però gli spettatori lasciarono due tonnellate di rifiuti che rimasero a Piazza San Marco per due giorni.

Il concerto e la disorganizzazione

Per assistere al concerto evento, duecentomila persone proveniente da tutta Italia affollarono la piazza, assistendo all’evento anche su palazzi storici o edifici limitrofi.

Il palco era costituito da un cubo costruito su una chiatta lagunare. Nessuno era stato in grado di preparare transenne o servizio d’ordine base e l’autorizzazione per lo svolgimento del concerto fu firmata solamente all’ultimo momento.

C’erano tutti i presupposti per un disastro che poi avvenne. Il concerto durò solamente 90 minuti per esigenze televisivve. Venezia non fu assolutamente vista sul piccolo schermo, visto la mancanza di ordine pubblico e a fine concerto, la città fu lasciata sommersa di rifiuti.

A fine concerto, uno scenario da inferno dantesco si palesò davanti agli occhi dei veneziani. Oltre alle tonnellate di rifiuti lasciati sul posto, le strade veneziane emanavano un enorme tanfo. Infatti, causa la mancanza di bagni chimici, ognuno aveva liberato la vescica un po’ dove voleva.

A descrivere alla perfezione l’evento furono i Pitura Freska, storica band veneziana reggae che con la canzone “Pin Floi“, descrissero alla perfezione l’evento.

Nonostante la disorganizzazione ai massimi livelli, quella fu comunque una serata da ricordare per i fan dei Pink Floyd.

L.P.

