Sinisa Mihajlovic, inizia domani la sfida contro la malattia. L’allenatore sarà ricoverato all’istituto di ematologia Seragnoli del Sant’Orsola. E intanto arriva la decisione dello stesso tecnico.

Sinisa Mihajlovic e la laucemia, inizierà domani la partita più difficile di sempre per l’allenatore serbo. Come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il tecnico del Bologna sarà ricoverato in mattinata all’istituto di ematologia Seragnoli del Sant’Orsola, tra le eccellenze mondiali per quanto riguarda il delicato argomento.

Il primo ciclo di degenza dovrebbe durare circa tre settimane, anche se il tutto, chiaramente, dipenderà dalla reazione dell’ex calciatore alle varie terapie. Conoscendo però la sua forza e il suo spirito indomito, saprà sopportarle e potrà aiutare in tal senso i medici che lo assisteranno. Mihajlovic potrà poi incontrare la squadra una volta finito il ritiro di Castelrotto e prima della partenza per l’Austria. Se sarà già fuori dall’ospedale, potrebbe andare il mister nel centro sportivo bolognese. Aaltrimenti sarà una delegazione di calciatori andrà in clinica.

Malattia Mihajlovic, domani inizia la sfida

Nel frattempo i suoi uomini ieri si sono imposti 5-0 in amichevole contro il Siciliar. E tutto sotto gli occhi vigili dello stesso allenatore, seppur alla distanza. Perché Mihajlovic – racconta il quotidiano – pur passando la domenica con la sua famiglia, ha comunque voluto assistere alla gara malgrado tutto. Così ha seguito il match attraverso la diretta Facebook trasmessa dalla stessa società, con tanto di saluto dello speaker all’ingresso in campo.

Il 50enne serbo non vuole assolutamente staccare la spina al discorso calcistico e lo ha già comunicato alla società. Durante le cure, per quanto possibile e quando lo riterrà opportuno, seguirà comunque i suoi ragazzi. Al mattino o al pomeriggio, a seconda anche di quando dovrà sottoporsi alle terapie, Mihajlovic farà avvertire in conference call la sua presenza nel ritiro di Castelrotto. Perché nonostante tutto – e lo ha ribadito il Ds Walter Sabatini a gran voce – Mihajlovic resta comunque l’allenatore della squadra rossoblu. Si tratta solo di un breve stop, poi

P.C.

Redazione DirettaNews.it