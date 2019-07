Napoli, parla Piotr Zielinski. Il centrocampista promette cazzimma, annuncia di fatto il rinnovo e lancia la sfida scudetto alla Juventus di Maurizio Sarri.

Napoli, Piotr Zielinski ha già individuato la parola d’ordine di quest’anno: la cazzimma. Un termine tipico partenopeo per sottolineare la giusta dose di cattiveria in un determinato contesto. Magari per eguagliare la mentalità d’acciaio mostrata dalla Juventus, o lo stesso cinismo mostrato nei momenti chiave della stagione.

Perché la squadra di Carlo Ancelotti quest’anno riproverà l’assalto. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista ex Empoli appare già parecchio motivato: “Avevamo già una rosa molto forte e ora sono arrivati anche altri giocatori di livello. Con loro la forza della squadra è aumentata, e faremo di tutto per rendere felici i nostri tifosi”.

Napoli, Zielinski promette ‘cazzimma’ e rinnovo

I napoletani – come hanno spesso cantato negli ultimi due anni – hanno un sogno nel cuore. Lo stesso di Zielinski: “Il mio primo sogno è vincere lo scudetto con questa maglia. Vincere il campionato sarebbe sarebbe speciale per noi e tutti i napoletani che lo meritano: ci proveremo”.

Un amore, quello tra lui e l’azzurro, destinato ad aumentare ancora: “Sì, stiamo trattando il rinnovo – ammette il calciatore – e siamo a buon punto. Spero di poter stare qui ancora tanti anni”. L’obiettivo ora è fare il grande salto in avanti: “Quest’anno voglio esprimere tutte le mie potenzialità. La cazzimma ce l’ho e quest’anno lo dimostrerò”.

Tecnicamente indiscutibile, al 25enne polacco è stato spesso recriminata la fragilità mentale: “Non mi dà fastidio il fatto si dica ciò, perché so bene che a volte avrei dovuto avere più cazzimma. Ma in questa nuova stagione farò vedere di averne, lo prometto”.

Domanda inevitabile su Maurizio Sarri, suo ex allenatore nonché nuova guida della Juventus: “Non commento la sua scelta… noi abbiamo Ancelotti, uno dei più forti allenatori della storia del calcio. Assisteremo a un campionato più aperto che mai, soprattutto con l’arrivo di Antonio Conte all’Inter”.

