La prima serata televesiva di martedì 16 luglio segnala solamente l’esordio su Rete 4 di Giampiero Mughini, con il nuovissimo programma “Quelli della luna”

Rai 1, “The Resident” – Il primo canale Rai offre per la serata di martedì la nuovissima serie tv “The Resident”. Andranno in ondra tre episodi della prima stagione della serie prodotta da Fox.

Rai 2, “Squadra Speciale Cobra 11” – Appuntamento classico per Rai2 con la messa in onda della storica serie tv, Squadra Speciale Cobra 11. In onda in questa prima serata, verranno trasmessi gli episodi numero 13 e 14 della ventiduesima stagione.

Rai 3, “Un tirchio quasi perfetto” – Il terzo canale televisivo della Rai, metterà in scena alle ore 21:20, il film “Un tirchio quasi perfetto”, con protagonisti Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt.

Rete 4, “Quelli della luna” – L’unica novità sul palinsesto televisivo italiano, la presenta Rete 4. Andrà in onda il primo appuntamento con “Quelli della luna”, nuovissimo programma condotto da Giampiero Mughini. La trasmissione sarà ispirata dai 50 anni del primo uomo sulla luna e sarà suddivisa in quattro appuntaenti. Prima esperienza alla conduzione per il giornalista, scrittore e opinionista catanese. La trasmissione prevederà il racconto di campioni del mondo dello sport, suddivisi in quattro categorie. La prima categoria riguarda le Lune Piene: Campioni sempre al top. La seconda riguarderà le Lune Nere: campioni che si sono rovinati la carriera all’improvviso. Poi ci saranno i Lunatici: campioni che hanno vissuto una carriera ricca di alti e bassi. Infine i Lunari: autori di imprese extraterrestri.

Canale 5, “Rosy Abate – La Serie” – La rete regina di ascolti di Mediaset, trasmetterà in prima serata la replica della serie tv incentrata sul personaggio di Rosy Abate, interpretata da Giulia Michelini. Appuntamento come sempre alle 21:20.

Italia 1, “Chicago Fire” – Per la rete Mediaset dedicata al pubblico giovanile, andranno in onda in prima serata tre episodi della sesta stagione della serie americana.

In onda sulle reti minori

La7, “In Onda” – La rete televisiva diretta da Urbano Cairo, trasmetterà alle ore 20:35 il programma di approfondimento “In Onda”. Come sempre alla conduzione ci sarà Luca Telese accompagnato dal giornalista e speaker di Radio24, David Parenzo.

Tv8, “Johnny Stecchino” – Su Tv8 invece viene riproposto “Johnny Stecchino”, grande classico del cinema comico italiano, con protagonisti un grandissimo Roberto Beningni spalleggiato dalla moglie Nicoletta Braschi e da Ivano Marescotti.

Nove, “La leggenda degli uomini straordinari”. Sul Nove andrà in onda il film di Stephen Norrington “La Leggenda degli uomini straordinari”. Uscito nel 2003, la pellicola ha come protagonista un attore del calibro di Sean Connery, accompagnato da Naseeruddin Shah e Peta Wilson.

