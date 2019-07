Calciomercato Roma, c’è il doppio colpo di James Pallotta. Arriverà il difensore più caro della storia giallorossa e non solo, c’è pure un centrocampista soffiato al Milan in extremis.

Calciomercato, doppio colpo Roma. Il club capitolino, nel suo piccolo, sogna in grande. E in attesa di Gonzalo Higuain, la società giallorossa ha piazzato due colpi importanti: Gianluca Mancini in difesa, Jordan Veretout a centrocampo.

Lo assicura La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Come riferisce la rosea, è tutto già definito e sistemato: ora si attendono solo le ufficialità. La prima con l’Atalanta, in un’operazione che renderà il 23enne toscano il difensore più caro della storia della Roma. Dopo i 15 milioni spesi per Kostas Manolas nel 2014, infatti, ora la dirigenza ha rilanciato con i 25 totali che andranno nelle casse dell’Atalanta.

Il tutto sarà così distribuito: 2 milioni per il prestito iniziale, 19 per il riscatto obbligatorio e ulteriori 4 per bonus vari, più o meno facilmente raggiungibili. Il giocatore, invece, ha firmato un contratto quinquennale che andrà da un ingaggio da 1,8 che potrà salire fino ai 2 in base ai risultati.

Veretout è stato invece scippato al Milan, e decisivo è stato l’ultimo rilancio da 17 milioni più bonus. Contratto di 5 anni anche per la mezzala francese, la quale però percepirà uno stipendio già di 2.5 milioni e che potrà salire ulteriormente in caso di qualificazione in Champions League.

Salgono così a cinque gli acquisti della Roma per il neo allenatore Paulo Fonseca. Dopo Leonardo Spinazzola dalla Juventus, Amadou Diawara arrivato dal Napoli e Paulo Lopez del Benfica, ecco anche Mancini e Veretout. Ora si attende la ciliegina sulla torta: il Pipita Higuain. Trattative ancora in corso.

