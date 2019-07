Stasera andrà in onda il primo dei due speciali Estate 2019 di “Chi L’ha Visto”, programma di inchiesta prodotta da Federica Sciarelli

Come già annunciato nelle nostre Anticipazioni Tv, stasera alle ore 21:20 andrà in onda su Rai 3, il primo dei due appuntamenti Speciale Estate 2019 della trasmissione “Chi l’ha Visto?“.

Il programma è firmato dal duo Goffredo De Pascale ed Edoardo Di Lorenzo, con la regia di Simonetta Morresi. Andrà in onda in due appuntamenti in prima serata. Due speciali da circa un paio d’ore, dove verranno analizzati casi e misteri italiani ancora irrisolti. Nella puntata di stasera verranno raggruppate otto intriganti storie.

La scaletta di stasera

La trasmissione inizierà con “Laura Chirica: Il palazzo dei Misteri“. La storia riguarda una ragazza che studia Chef in Umbria, quando un giorno va a Roma e si lancia da un palazzo. Qui i narratori Giuseppe Pizzo e Valentina Pellegrino, cercheranno di mettere insieme tutti i tasselli mancanti della vicenda.

Si proseguira con “Magdi: L’operaio trasformato in fantasma” raccontata da Paolo Andriolo con Roberta Pallotta.

Poi si passerrà ad una delle storie più interessanti della serata, ossia quella che riguarda Denis Bergamini. Ex giocatore del Cosenza, Denis fu ammazzato in circostanze misteriose. Solo adesso la procura di Cosenza sta concludendo le sue indagini. A narrare la storia ci penseranno Paolo Fattori con Olivia Palmieri.

Il quarto racconto è dedicato alla scomparsa di Americo Aldovandri, intitolata proprio: “Americo Aldrovandi: La vita segreta del gigante buono“. La narrazione è affidata a Chiara Cazzaniga con Irene Fornari e Gabriele Di Censi.

Nella seconda parte della trasmissione il primo racconto sarà dedicato a “Claudio Onorato: Il ragazzo che amava il reggae”. Approfondimento dedicato alla madre, che ancora non crede che il figlio si sia tolto la vita. La storia sarà raccontata da Gian Vito Cafaro e Melania Straffi.

Sesto racconto dedicato alla storica strage di Bologna. La storia è intitolata “Nuova inchiesta sulla strage di Bologna: Quel volto tra la folla”, firmato da Paola Grauso con la collaborazione di Andrea Gentile. I due giornalisti cercheranno di approfondire sulla nuova inchiesta aperta dalla procura di Bologna.

Il penultimo racconto sarà curato ancora da Paolo Fattori e Valentina Pellegrino. I due approfondiranno il mistero diul mistero di “Paolo De Sanctis: Tutto in una notte”, cercando di capire perchè il ragazzo compì l’insano gesto dopo un semplice incidente in auto.

A chiudere la puntata ci penserà “Wagner: ruba…cuori”. La storia sarà incentrata sul latin lover italiano che continua a truffare donne facoltose, adesso addirittura in Portogallo. Il servizio è curato dal racconto di Chiara Cazzaniga con Marina Borrometi.

