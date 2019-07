Sara Tommasi non è più incinta ed ha interrotto la sua gravidanza, a dichiararlo è Debora Cattoni, manager della soubrette

Torna a far parlare di sè Sara Tommasi. Ancora una volta un episodio spiacevole ha colpito la soubrette. Infatti la manager di Sara, l’inseparabile Debora Cattoni ha dichiarato che la Tommasi ha dovuto interrompere la gravidanza, per via delle sue cure contro il bipolarismo.

Da qualche anno Sara si era legata sentimentalmente all’imprenditore Angelo Guidarelli ed adesso e da qualche mese era rimasta incinta. Costretta a riprendere la cura di farmaci per il bipolarismo, Sara ha dovuto interrompere la gravidanza come annuncia con un post su Instagram, la manager Debora Cattoni. In uno spezzone del post quest’ultima dichiara: “Sara fra l’altro è fidanzata con Angelo Guidarelli, non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura, il suo fidanzato le sta sempre vicino. A voi la risposta.”

La situazione però ha destato qualche dubbio, soprattutto per Dagospia. Secondo il sito del direttore Roberto D’Agostino, tale Angelo Guidarelli non sarebbe altro che il Mark Caltagirone di Sara. Queste accuse però sembrano infondate, visto che è certa l’esistenza di Angelo Guidarelli. L’uomo è un imprenditore di 55 anni, attivo soprattutto nel settore delle acque minerali.

Sara Tommasi torna in Televisione

Sempre la manager della Tommasi, non ha dato solo cattive notizie ai fans della soubrette, anzi. Infatti nel lungo post su Instagam, la Cattoni ha annunciato il ritorno in TV di Sara.

Infatti negli ultimi giorni, la showgirl è stata ospite al Fatto Quotidiano da Peter Gomez per il programma “Loft“. La lunga intervista verità dovrebbe essere poi mandata in onda sul canale NOVE.

Proprio la Tommasi aveva accennato dell’intervista in questi giorni, dichiarando che sarà un racconto lungo e toccante sul suo periodo buio, tra droghe e film hard. Ma le novità non sono finite qui, visto che Sara sta lavorando alla conduzione di un nuovissimo programma targato SKY, chiamato “Lamborghini on the Road“.

L.P.

