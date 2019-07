Secondo le previsioni meteo, torna qualche pioggia al nord nelle regioni di alpi e prealpi, cielo sereno sul resto d’Italia

Come annunciato nella giornata di ieri, torna la grande pressione dell’anticiclone delle Azzorre. L’anticiclone dovrebbe portare gran caldo in tutta l’Italia meridionale, con il tempo che dovrebbe stabilizzarsi su temperature alte.

Ma se al sud le temperature dovrebbero stabilizzarsi su temperature alte, al nord tale anticiclone fa fatica ad arrivare. Certamente anche sull’Italia settentrionale ci saranno giornate soleggiate, ma queste saranno disturbate da nuvole minacciose ed improvvise temporalesche. Questa situazione di instabilità si verificherà soprattutto nelle regioni alpine, ma potrebbe amplificarsi fino alla Val Padana. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci riserverà il tempo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Giovedì 18 Luglio

Nelle regioni del Nord Italia troveremo un meteo in continuo miglioramento. La mattina ci riserverà delle giornate serene con nubi sparse. Situazione differente nelle zone di Alpi e Prealpi dove ci saranno maggiori addensamenti, che sfoceranno in rovesci e temporalesche. Questi rovesci potrebbero spostarsi fino alle pianure Lombardo-Venete ed Emiliane. Al Centro Italia ci sarà un tempo discreto, fatta eccezione per qualche nuvola di troppo sulla Toscana, qui si potrà trovare qualche rovescio e temporale nel pomeriggio. Stessa situazione valevole per l’Abruzzo e per il basso Lazio. Nelle regioni del Sud il bel tempo continua ad affermarsi. Qualche lieve rovescio lo si può trovare sul versante appenninico campano-lucano. In generale temperature in lieve aumento su tutta l’Italia meridionale.

Meteo Venerdì 19 Luglio

Un veloce sguardo anche al Meteo che ci riserverà la giornata di venerdì. Nell’Italia settentrionale troveremo ancora un pò di variabilità sempre nelle regioni alpine, con rovesci frequenti durante il mattino. Ma tali rovesci cesseranno nella serata. Al centro si verificherà la stessa situazione che presentano le regioni settentrionali. Mattinata con qualche rovescio sparso che andrà ad esaurirsi nella serata. Nelle regioni meridionali continuerà a regnare il bel tempo, con qualche rovescio a sorpresa in Sicilia.

